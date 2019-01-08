ФОТО. Город, все жители которого до сих пор живут в пещерах

Delfi Turgid
Оставить комментарий
ФОТО. Город, все жители которого до сих пор живут в пещерах
Foto: Shutterstock

Матмата – небольшой берберский городок на юге Туниса – число его жителей не превышает и двух тысяч человек. Но, не смотря на такие малые размеры и не самое удачное местоположение, место пользуется огромной популярностью среди туристов.

View this post on Instagram

A post shared by Alice (@alicewdc) on Dec 24, 2018 at 1:36am PST

Город известен тем, что большая часть его населения живет в полу-землянках вроде нор хоббитов сами знаете откуда. Вокруг каждой землянки выкопаны пещеры, которые используются жителями в качестве комнат. А городская гостиница "Сиди-Дрисс" — это вообще дом Люка Скайуокера на планете Татуин. По крайней мере, именно ее использовали для соответствующих кадров в "Новой надежде".

View this post on Instagram

A post shared by Atef Hsini (@mistergeooo) on Jan 7, 2019 at 9:35am PST

Считается, что первые дома похожего типа появились в Матмата еще в эпоху Древнего Рима. Жители построили их для того, чтобы иметь возможность спрятаться от римских захватчиков, которые прибыли в Тунис, имея право убивать любого, кого им захочется.

View this post on Instagram

A post shared by Oksana Kukina (@oks8) on Dec 24, 2018 at 2:32am PST

Долгое время про город ничего не знали за пределами страны, но все изменилось в 1967 году, когда из-за сильных ливней подземные дома горожан были затоплены и они были вынуждены попросить помощи у государства. Администрация помощь оказала, а про горд написали в СМИ, после чего его жители, фактически, проснулись знаменитыми.

View this post on Instagram

A post shared by EverthingDesignIlove (@everythingdesignilove) on Jun 3, 2018 at 5:03am PDT

Второй причиной знаменитости города стали съемки в "Звездных войнах". В окрестностях Матмата снимались сцены на Татуине, родной планете Энакина Скайуокера и Люка Скайуокера. Кстати, считается, что расположенный неподалеку еще один тунисский город — Татавин, дал название планете в "Звездных войнах".

View this post on Instagram

A post shared by Francesco Centarrì (@francesco_centarri) on Jan 4, 2019 at 2:50pm PST

View this post on Instagram

A post shared by Alexis Remy (@alexis.remy) on Sep 29, 2018 at 1:04am PDT

View this post on Instagram

A post shared by Tanya Wong (@tanyacswong) on Dec 28, 2018 at 1:30am PST

View this post on Instagram

A post shared by Alicia Escribano (@alicia.barcelonautes) on Dec 27, 2018 at 8:28am PST

View this post on Instagram

A post shared by ROB HUIJBERS (@robsbackpacktravels) on Dec 31, 2018 at 11:34am PST

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Красивые и опасные: 10 мест на Земле, где вода принимает самые странные формы

Красивые и опасные: 10 мест на Земле, где вода принимает самые странные формы

16 убедительных причин отправиться в отпуск в самую дешевую страну в Европе

16 убедительных причин отправиться в отпуск в самую дешевую страну в Европе

13 популярных мест на планете, про которые вы никогда не слышали

13 популярных мест на планете, про которые вы никогда не слышали

Рижские маршруты

Экскурс в историю: как появилась Тейка – американский район для многодетных семей
подробнее
подробнее