ФОТО. Город, все жители которого до сих пор живут в пещерах

Матмата – небольшой берберский городок на юге Туниса – число его жителей не превышает и двух тысяч человек. Но, не смотря на такие малые размеры и не самое удачное местоположение, место пользуется огромной популярностью среди туристов.

View this post on Instagram A post shared by Alice (@alicewdc) on Dec 24, 2018 at 1:36am PST



Город известен тем, что большая часть его населения живет в полу-землянках вроде нор хоббитов сами знаете откуда. Вокруг каждой землянки выкопаны пещеры, которые используются жителями в качестве комнат. А городская гостиница "Сиди-Дрисс" — это вообще дом Люка Скайуокера на планете Татуин. По крайней мере, именно ее использовали для соответствующих кадров в "Новой надежде".

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Считается, что первые дома похожего типа появились в Матмата еще в эпоху Древнего Рима. Жители построили их для того, чтобы иметь возможность спрятаться от римских захватчиков, которые прибыли в Тунис, имея право убивать любого, кого им захочется.

View this post on Instagram A post shared by Oksana Kukina (@oks8) on Dec 24, 2018 at 2:32am PST



Долгое время про город ничего не знали за пределами страны, но все изменилось в 1967 году, когда из-за сильных ливней подземные дома горожан были затоплены и они были вынуждены попросить помощи у государства. Администрация помощь оказала, а про горд написали в СМИ, после чего его жители, фактически, проснулись знаменитыми.

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Второй причиной знаменитости города стали съемки в "Звездных войнах". В окрестностях Матмата снимались сцены на Татуине, родной планете Энакина Скайуокера и Люка Скайуокера. Кстати, считается, что расположенный неподалеку еще один тунисский город — Татавин, дал название планете в "Звездных войнах".