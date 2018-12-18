ФОТО. Хотите увидеть, где живут боги? Езжайте в Венесуэлу!

Расположенный на юге-востоке Венесуэлы на границе с Бразилией и Гайаной национальный парк Канайма знаменит своей уникальной природой – джунглями, озерами, водопадами (среди которых самый высокий в мире – Анхель) и, конечно уникальными столовыми горами – тепуи.

View this post on Instagram A post shared by Campamento Uruyén (@uruyencamp) on Dec 3, 2018 at 2:55am PST



"Тепуи" на языке местных индейцев обозначает "дом богов" и действительно, эти необычные горы с почти отвесными стенами и плоской вершиной выглядят совершенно неприступно.

View this post on Instagram A post shared by Guayana286 (@guayana286) on Dec 2, 2018 at 2:24pm PST



Самые известные тепуи парка – Рорайма (самая высокая и одновременно самая простая для восхождения) и Ауянтепуи, на которой расположен водопад Анхель.

Тепуи – песчаники, образовавшиеся еще в те времена, когда Южная Америка и Африка были одним континентом. Во многих тепуи есть промытые водой пещеры, которые уходят в глубину на несколько сот метров. А Серро-Аутана так и вообще пронизана такой пещерой насквозь.

Изолированное друг от друга и окружающей природы расположение тепуи делает их местами обитания уникальных растений и животных.

View this post on Instagram A post shared by Overland The Americas (@overlandtheamericas) on Nov 23, 2018 at 6:05pm PST



И именно тепуи вдохновлялся знаменитый писатель Артур Конан Дойль, когда писал свой роман "Затерянный мир" от открытии плато, населенного доисторическими животными и растениями.