ФОТО. Хвосты и гребни – таинственный "Драконий пляж" в Испании

Delfi Turgid
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ФОТО. Хвосты и гребни – таинственный "Драконий пляж" в Испании
Foto: Instagram

Все, ну, кроме детей и поклонников сериала "Игра престолов", знают, что драконов не существует. И, тем не менее, в испанском городе Баррика есть удивительный пляж, который легко можно принять за место слета таинственных сказочных существ.

Из воды торчат их спины и гребни, а иногда и их морды. Конечно, это совсем не настоящие драконы: местный песчаный пляж известен своими каменными образованиями – турбидитами, которые выступают из песка и воды, как настоящие гребни на спине дракона. Поэтому то местные и называют этот пляж Драконовым и вот как он выглядит:

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Delfi Turgid

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