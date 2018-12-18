ФОТО. Хвосты и гребни – таинственный "Драконий пляж" в Испании

Все, ну, кроме детей и поклонников сериала "Игра престолов", знают, что драконов не существует. И, тем не менее, в испанском городе Баррика есть удивительный пляж, который легко можно принять за место слета таинственных сказочных существ.
Из воды торчат их спины и гребни, а иногда и их морды. Конечно, это совсем не настоящие драконы: местный песчаный пляж известен своими каменными образованиями – турбидитами, которые выступают из песка и воды, как настоящие гребни на спине дракона. Поэтому то местные и называют этот пляж Драконовым и вот как он выглядит: