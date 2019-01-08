ФОТО: И на стенку повесить не стыдно. Причудливый мир ковров в музее Баку

На первый взгляд кажется, что интересного может быть в музее ковров? Ковер такой, ковер другой. Но стоит ли ради ковров, которые, наверное, были в каждой советской квартире — у кого на стене, у кого на полу, тратить драгоценное время в Баку, когда вместо этого можно бродить по средневековым улочкам этого замечательного города, разглядывая местные достопримечательности?

Гуляя по чудесному Приморскому бульвару в центре столицы Азербайджана, можно дойти до невероятного здания, построенного в виде свернутого ковра с золотой оборкой. Именно здесь с 2014 года разместилась огромная экспозиция, рассказывающая всю историю ковров в мире.

История бакинского музея ковров начинается в далеком 1967 году, когда усилиями известного азербайджанского художника, мастера резьбы по дереву, ювелира, педагога, а также большого ценителя культуры ковроткачества Латифа Гусейна оглы Керимова была открыта небольшая экспозиция азербайджанских и персидских ковров. Первая выставка состояла в основном из личных вещей Керимова, которые он долгое время собирал в Азербайджане, а также во время своего пребывания в Иране и Афганистане. Помимо большой коллекции разнообразных ковров здесь было представлено много украшений, ювелирных и деревянных деталей, изготовленных самим мастером, фарфоровая посуда и графические рисунки. Керимов ходил среди экcпонатов и рассказывал гостям историю этих вещей, этапы работы над ними, а также тайный смысл, который скрыт в любом ковре или украшении. Посетителей было так много, что выставка привлекла внимание местных властей, которые и решились на открытие большого музея.

Foto: Aleksandra Valner, Delfi.ee

Так вскоре в Баку появился Азербайджанский Государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, ставший первым в мире специализированным музеем по сбору, сохранению и изучению ковра. Правда, подходящего здания для коллекции тогда не нашлось, и музей долгое время располагался сначала в здании Джума мечети, а потом в музее имени Ленина. И только в начале XXI века было решено построить для музея новое здание. Оригинальное строение в виде большого азербайджанского ковра, встречающегося в любой доме, было спроектировано архитектором из Австрии Францем Янсом.

Сегодня в музее можно увидеть 14000 ковров: как старинных, так и современных; азербайджанских, персидских, афганских, турецких и даже африканских; с различными узорами, картинами, портретами и модными украшениями. Это не просто музей, а необычайный мир местных традиций и обычаев, где ковер занимает почетное место.

Foto: Aleksandra Valner, Delfi.ee

Прогуливаясь по трем этажам музея, вы не только узнаете историю ковра от древнейших времен до наших дней, но и увидите, чем отличаются школы ковроткачества, какие растения нужны, чтоб получить тот или иной оттенок, какие узоры популярны в Европе, а какие на Ближнем Востоке. Сотрудницы музея покажут вам различные техники изготовления ковра — на каждом этаже есть станок.

Сможете на минутку заглянуть в пестрый шатер шаха или азербайджанский дом, где все стены увешены коврами. Здесь можно долго рассматривать большие полотна, над которыми мастерицы трудились несколько лет — это настоящие шедевры, где кажется невероятным, что перед вами ковер, а не картина с четко прорисованными деталями.

! В музее можно взять в аренду аудиогид, но еще лучше заказать экскурсовода — гиды-мастера не только проведут вас по всем этажам, показав самые интересные ковры, но расскажут много удивительных историй о традициях и обычаях ковроткачества в Азербайджане.