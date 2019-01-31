ФОТО. И огонь горит, и в воде не тонет: уникальное природное явление - водопад вечного огня

Delfi Turgid
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ФОТО. И огонь горит, и в воде не тонет: уникальное природное явление - водопад вечного огня
Foto: Shutterstock

Большинство из нас знакомы с концепцией вечного огня, который чаще всего ассоциируется у нас с памятниками разным людям. А вот в США, в штате Нью-Йорк, есть самый настоящий вечный огонь, который не просто горит 24 часа в сутки и семь дней в неделю, он еще и находится аккурат под водопадом!

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A post shared by Love (@integratedsoul) on Nov 10, 2018 at 8:04am PST

Благодаря такому уникальному природному явлению водопад и получил свое название – "Водопад вечного огня" - пламя, которое горит под струями воды, поднимается вверх на 10-20 сантиметров. Дело в том, что под водопадом находится место, где из-под земли наружу выходит газ.

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A post shared by Tim Reynolds (@timreynolds10) on Jun 10, 2018 at 11:47am PDT

Всего таких мест под водопадом три, но в двух из них огонь надолго не задерживается.

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A post shared by Nou (@vangn_) on Nov 15, 2018 at 9:32pm PST

Сам водопад достигает в высоту 9 метров, но лучше всего любоваться им лучше весной, когда тает снег и количество воды в водопаде увеличивается.

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A post shared by Garrett Butters (@g_butters) on Mar 19, 2018 at 8:24am PDT

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A post shared by Tim Ward (@timw773) on Jan 5, 2019 at 5:53pm PST

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A post shared by HJ (@whitearbiter) on May 30, 2018 at 12:01am PDT

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Delfi Turgid

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