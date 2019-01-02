ФОТО. Инопланетные пейзажи – как выглядит одно из самых странных мест в России

На Земле встречается немало пейзажей, которые выглядят так, как будто легко могли бы существовать где-нибудь на другой планете в миллиардах световых лет от нас. Впрочем, совершенно не нужно лететь так далеко, тем более, что способ перемещения на такие огромные расстояния человечество еще не изобрело. Одно из таких инопланетных мест расположено от нас совсем недалеко – в России, в Республике Коми.

Там, на плато Маньпупунёр расположены огромные каменные столбы, которые еще называют столбами выветривания или мансийскими болванами. Семь каменных глыб, высотой от 30 до 42 метров – это все, что осталось после того, как ветер, дожди, жара и мороз постепенно разрушили существовавшие на этом месте горы.

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Расстояние от одного из столбов до другой группы составляет почти километр, остальные же стоят более компактно. Очертания столбов сильно меняются в зависимости от того, с какой стороны на них смотреть – иногда они напоминают перевернутую бутылку, иногда фигуру человека, а иногда голову лошади или барана.

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В свое время плато Маньпупунёр было священным для народа манси – они называли его "Малая гора идолов", и подниматься на плато было строго запрещено всем, кроме шаманов племен.

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Сейчас популярность этого места начала расти, но добраться сюда неподготовленному туристу достаточно тяжело, не говоря уже о том, что сначала для этого необходимо получить пропуск у администрации Печоро-Илычского заповедника, на территории которого и расположены эти столбы.