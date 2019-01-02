ФОТО. Инопланетные пейзажи – как выглядит одно из самых странных мест в России

Delfi Turgid
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ФОТО. Инопланетные пейзажи – как выглядит одно из самых странных мест в России
Foto: Shutterstock

На Земле встречается немало пейзажей, которые выглядят так, как будто легко могли бы существовать где-нибудь на другой планете в миллиардах световых лет от нас. Впрочем, совершенно не нужно лететь так далеко, тем более, что способ перемещения на такие огромные расстояния человечество еще не изобрело. Одно из таких инопланетных мест расположено от нас совсем недалеко – в России, в Республике Коми.

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A post shared by Закаты России. Russian Sunsets (@sunsets.russia) on Dec 2, 2018 at 2:35am PST

Там, на плато Маньпупунёр расположены огромные каменные столбы, которые еще называют столбами выветривания или мансийскими болванами. Семь каменных глыб, высотой от 30 до 42 метров – это все, что осталось после того, как ветер, дожди, жара и мороз постепенно разрушили существовавшие на этом месте горы.

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A post shared by Алена Халепо (@leyaboho) on Jan 10, 2018 at 3:15am PST

Расстояние от одного из столбов до другой группы составляет почти километр, остальные же стоят более компактно. Очертания столбов сильно меняются в зависимости от того, с какой стороны на них смотреть – иногда они напоминают перевернутую бутылку, иногда фигуру человека, а иногда голову лошади или барана.

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A post shared by ПоискПути (@poiskputi.ru) on Dec 17, 2018 at 6:34am PST

В свое время плато Маньпупунёр было священным для народа манси – они называли его "Малая гора идолов", и подниматься на плато было строго запрещено всем, кроме шаманов племен.

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A post shared by Россия разная! (@russia.different) on Nov 16, 2018 at 5:27am PST

Сейчас популярность этого места начала расти, но добраться сюда неподготовленному туристу достаточно тяжело, не говоря уже о том, что сначала для этого необходимо получить пропуск у администрации Печоро-Илычского заповедника, на территории которого и расположены эти столбы.

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A post shared by Юра (@yuran050588) on Oct 9, 2018 at 5:36am PDT

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A post shared by @fa (@botany_komi) on Aug 30, 2018 at 11:29pm PDT

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A post shared by Фотопутешествия по России (@colibritravel) on May 2, 2018 at 2:14pm PDT

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A post shared by ПоискПути (@poiskputi.ru) on Mar 27, 2018 at 11:55am PDT

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A post shared by Макс Ёж (@maxyozh) on Sep 6, 2017 at 9:40am PDT

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Delfi Turgid

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