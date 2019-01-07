ФОТО. Кафедра проповедника на высоте 600 метров – знаменитый норвежский утес Прекестулен

Знаменитый утес Прекестулен находится на высоте 604 м и с его плоской платформы открывается захватывающий дух вид на заснеженные скалы и голубые воды фьордов.

View this post on Instagram A post shared by Nick Matranga (@nmm_photography) on Dec 19, 2018 at 11:26am PST



Дословно Прекестулен переводится как "Кафедра проповедника". Получил он это название благодаря плоской площадке на собственной вершине, размеры которой составляют 25 на 25 метров.

Подъем на утес в общей сложности занимает около 3-4 часов, включая весь путь от автомобильной стоянки и остановочного пункта Норвежской ассоциации горного туризма. Сама же тропа на Прекестулен начинается на высоте в 270 метров, рядом с расположенном там же хостелом, и подъем по ней у неопытного путешественника может занять около двух часов.

View this post on Instagram A post shared by Суровейкин Владимир (@suroveikin) on Dec 21, 2018 at 11:24am PST



Не смотря на небольшое расстояние в целом – 3.8 километра до вершины, тропа постоянно поднимается и опускается на перевалах. Кроме того, она довольно крута и на ней следует быть осторожным.

View this post on Instagram A post shared by Reisemål Ryfylke (@destinationryfylke) on Dec 20, 2018 at 4:59am PST



Кстати, Прекестулен не будет радовать нас своими видами с вершины вечно. По словам ученых, подтвержденных постоянными измерениями, щель между утесом и горой, к которой он прилегает, составляет уже 25 сантиметров, и она постоянно увеличивается. Так что в будущем утес просто отделится от горы и упадет в море.

Впрочем, пока он безопасен на посещения и этим шансом стоит воспользоваться!