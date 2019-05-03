ФОТО. Как цветной платок: Поля тюльпанов в Голландии с высоты птичьего полета

Захватывающие дух - именно так можно сказать о пятнистых полях тюльпанов, которые как раз сейчас можно наблюдать в Нидерландах почти повсеместно.

Особенно впечатляют цветущие плантации тюльпанов с высоты птичьего полета: они образуют своеобразные сочетания цветов и в целом выглядят как большой цветной платок.

Но многие туристы даже не догадываются, что голландские фермеры ежегодно терпят убытки в сотни тысяч евро. Виной тому — люди, которые из-за селфи вытаптывают десятки тысяч уникальных растений.



В этом году голландский совет по туризму запустил кампанию, направленную на сохранение растений. "Цветочные поля находятся на частной земле. Хождение по ним может повредить растения или привести к распространению болезней. Такие действия дорого обходятся производителям", - заявили представители Совета по туризму.





Большое количество фермеров в рамках инициативы Совета также установили заборы вокруг полей с предупреждающими табличками. Надписи на китайском и английском языках и гласят: "Лучше наслаждайтесь цветами, уважайте нашу гордость". Кроме того, более 40 добровольцев рассказывают посетителям об истории полей тюльпанов и напоминают им, почему важно сохранить красочный пейзаж. Кроме того, как пишет портал Turizm.ru, туристов просят делать "дружественные к тюльпанам" фотографии, не заходя на поля и выкладывать снимки в социальных сетях с хэштегом #watchyourfeet.

Сезон тюльпанов в Нидерландах традиционно стартует с середины марта и продолжается до середины мая. Полюбоваться цветами в знаменитом саду Кекенхоф в нынешнем году можно до 19 мая, стоимость билета для взрослых 17 евро, для детей от 4 до 17 лет - 8 евро.

Всю дополнительную информацию можно найти на сайте парка.

А вот так выглядит парк в пору своего цветения: