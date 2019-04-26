ФОТО. Как на грядке. Airbnb предлагает всем желающим провести ночь в "картошке"
Foto: AP/Scanpix/LETA

Сервис аренды жилья Airbnb предлагает провести ночь в доме-"картофелине" за $ 200.

Отель Big Idaho Potato находится в штате Айдахо, США. В длину "картошка" достигает 8,5 метров, в ширину — 3,5 м, в высоту — 3,5 м. Сделана она, конечно, не из картофеля, а из бетона, стали и штукатурки.

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A post shared by Kristie Wolfe (@bigidahopotatohotel) on Apr 8, 2019 at 8:33pm PDT


Изначально шеститонная конструкция была создана специально для продвижения питательного овоща по Штатам. Шесть лет огромная картофелина каталась по гастролям и теперь вышла на пенсию в Айдахо, осев в Южном Бойсе, с видом на горы.

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A post shared by Kristie Wolfe (@bigidahopotatohotel) on Apr 23, 2019 at 4:34pm PDT


Итак, если кто-то мечтал пожить внутри картошки, разложить вещи по полкам в виде картошки фри, поспать в тарелке мягкого пюре, на подушках в виде картофельных оладий, то теперь это возможно. Удовольствие со всеми налогами и сборами обойдется в $ 247, сообщает портал 34travel.me.

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A post shared by Kristie Wolfe (@bigidahopotatohotel) on Apr 4, 2019 at 8:36pm PDT


Пространство "картофелины" рассчитано на двоих. Здесь есть двуспальная кровать, небольшая ванная комната, мини-кухня, камин, кондиционер, комнатные растения.

Он стоит $ 200 за ночь, плюс плата за обслуживание $31 и $ 16 в налогах и сборах за размещение, в результате чего общая цена пребывания на одну ночь составляет $247.

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A post shared by Kristie Wolfe (@bigidahopotatohotel) on Jun 12, 2018 at 6:06pm PDT

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Delfi Turgid

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Гостиница Отель США
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