ФОТО. Как на грядке. Airbnb предлагает всем желающим провести ночь в "картошке"

Сервис аренды жилья Airbnb предлагает провести ночь в доме-"картофелине" за $ 200.

Отель Big Idaho Potato находится в штате Айдахо, США. В длину "картошка" достигает 8,5 метров, в ширину — 3,5 м, в высоту — 3,5 м. Сделана она, конечно, не из картофеля, а из бетона, стали и штукатурки.



Изначально шеститонная конструкция была создана специально для продвижения питательного овоща по Штатам. Шесть лет огромная картофелина каталась по гастролям и теперь вышла на пенсию в Айдахо, осев в Южном Бойсе, с видом на горы.





Итак, если кто-то мечтал пожить внутри картошки, разложить вещи по полкам в виде картошки фри, поспать в тарелке мягкого пюре, на подушках в виде картофельных оладий, то теперь это возможно. Удовольствие со всеми налогами и сборами обойдется в $ 247, сообщает портал 34travel.me.





Пространство "картофелины" рассчитано на двоих. Здесь есть двуспальная кровать, небольшая ванная комната, мини-кухня, камин, кондиционер, комнатные растения.

Он стоит $ 200 за ночь, плюс плата за обслуживание $31 и $ 16 в налогах и сборах за размещение, в результате чего общая цена пребывания на одну ночь составляет $247.