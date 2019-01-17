ФОТО. Как выглядит первый в мире гостиничный номер для веганов

Чем только гостиницы не стараются привлечь к себе новых постояльцев – так лондонский отель Hilton Bankside открыл у себя новый номер, предназначенный специально для веганов. Особенно символично это выглядит в связи с тем, что в социальных сетях январь 2019 года проходит под хэштегом #veganuary.

По словам представителей гостиницы, веганство – это не просто дань моде, это стиль жизни. И хотя номером может воспользоваться любой желающий, веганы будут чувствовать себя в нем особенно комфортно.

Все, что находится в номере выполнено из экологичных или переработанных материалов, которые не влияют на природу. Так, мебель в комнате сделана из переработанного бамбука и ананасовых листьев, а подушки, как полагается, набиты гречкой, пшеном и переработанными бамбуковыми волокнами. Ковры и декор выполнены из органического хлопка.

Foto: Publicitātes foto

Создатели номера подумали даже о таких мелочах как канцтовары, косметика в ванной комнате и чистящие средства, а также содержимое мини-бара. Все косметические товары, представленные в номере, не тестировались на животных, а в баре лежать только специальные веганские батончики и напитки.

Foto: Publicitātes foto

И даже ключ от номера сделан не из пластика, а из прессованных ананасовых листьев.

Для того, чтобы номер полностью соответствовал требованиям веганов, руководство отеля пригласило для консультаций Веганское общество Великобритании. И, как видим, сообща им удалось создать необходимое.