ФОТО. Как выглядят удивительные "дыры в небе"
Foto: Vida Press

Как часто вы сталкиваетесь в жизни с необычными природными явлениями? А ведь как минимум одно из них легко увидеть всего лишь подняв глаза к небу. "Дыры в небе" или, как их еще называют, "ворота в рай" - это своего рода воронки в толпе сплошных облаков, через которые можно увидеть чистое небо.

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A post shared by Kirsty Gumina (@kirstygumina) on Sep 15, 2018 at 1:45am PDT


Специалисты называют это явление дырокольным облаком или облаком с отверстием. И хотя этот природный феномен изучают давно, точная причина его возникновения так и не выяснена.

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Чаще всего встречается мнение, что дыры в облаках вызваны падающими кристаллами льда. Кристаллы льда могут образоваться в более высоких облаках или в выхлопных газах пролетевшего самолета.

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Если воздух имеет подходящие температуру и влажность, падающие кристаллы будут поглощать воду из воздуха и расти. Это, в свою очередь, приведет к испарению капель воды в облаке, его рассеиванию и появлению дыры.

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А ставшие более тяжелыми кристаллы льда падают вниз и формируют разреженные, клочковатые, похожие на облака осадки, которые видны внутри и под дырой. Впрочем, ничего из этого до земли не долетает.

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A post shared by Steven Lospalluto (@dunbargardens) on Jan 29, 2019 at 10:05am PST
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