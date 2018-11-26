ФОТО. "Космическая" красота: британец собрал вместе самые красивые снимки Земли из космоса

Число людей, которые своими собственными глазами видели Землю из космоса – не так уж и велико, если не сказать – минимально. Британец Бенджамин Грант вот уже несколько лет собирает снимки нашей планеты, сделанные с большой высоты, и публикует их у себя на сайте для того, чтобы как можно больше людей смогли увидеть эту красоту.
Как рассказывает сам Грант, на создание сайта его вдохновил так называемый "эффект обзора" (overview effect), который испытывают астронавты, глядя на Землю из космоса собственными глазами.
По словам многих астронавтов, Земля из космоса представляется как хрупкий населенный шар, висящий в пустоте и защищенный только атмосферой. С такой высоты национальные границы и споры выглядят чем-то совершенно бессмысленным, и на первый план выходит необходимость защищать планету.
На снимках Гранта можно увидеть не только природу Земли, ее леса, горы, реки и озера, но и объекты, созданные человеком – города, дороги, вспаханные поля.