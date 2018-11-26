ФОТО. "Космическая" красота: британец собрал вместе самые красивые снимки Земли из космоса

Delfi Turgid
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ФОТО. "Космическая" красота: британец собрал вместе самые красивые снимки Земли из космоса
Foto: Pixabay

Число людей, которые своими собственными глазами видели Землю из космоса – не так уж и велико, если не сказать – минимально. Британец Бенджамин Грант вот уже несколько лет собирает снимки нашей планеты, сделанные с большой высоты, и публикует их у себя на сайте для того, чтобы как можно больше людей смогли увидеть эту красоту.

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A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Nov 22, 2018 at 7:45am PST

Как рассказывает сам Грант, на создание сайта его вдохновил так называемый "эффект обзора" (overview effect), который испытывают астронавты, глядя на Землю из космоса собственными глазами.

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A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Nov 21, 2018 at 8:13am PST

По словам многих астронавтов, Земля из космоса представляется как хрупкий населенный шар, висящий в пустоте и защищенный только атмосферой. С такой высоты национальные границы и споры выглядят чем-то совершенно бессмысленным, и на первый план выходит необходимость защищать планету.

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A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Nov 20, 2018 at 8:46am PST

На снимках Гранта можно увидеть не только природу Земли, ее леса, горы, реки и озера, но и объекты, созданные человеком – города, дороги, вспаханные поля.

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A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Nov 19, 2018 at 6:44am PST

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A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Nov 17, 2018 at 1:12pm PST

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A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Nov 13, 2018 at 8:17am PST

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A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Oct 26, 2018 at 8:12am PDT

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Delfi Turgid

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