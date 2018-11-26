ФОТО. "Космическая" красоты: британец собрал вместе самые красивые снимки Земли из космоса

Число людей, которые своими собственными глазами видели Землю из космоса – не так уж и велико, если не сказать – минимально. Британец Бенджамин Грант вот уже несколько лет собирает снимки нашей планеты, сделанные с большой высоты, и публикует их у себя на сайте для того, чтобы как можно больше людей смогли увидеть эту красоту.

View this post on Instagram A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Nov 22, 2018 at 7:45am PST



Как рассказывает сам Грант, на создание сайта его вдохновил так называемый "эффект обзора" (overview effect), который испытывают астронавты, глядя на Землю из космоса собственными глазами.

View this post on Instagram A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Nov 21, 2018 at 8:13am PST



По словам многих астронавтов, Земля из космоса представляется как хрупкий населенный шар, висящий в пустоте и защищенный только атмосферой. С такой высоты национальные границы и споры выглядят чем-то совершенно бессмысленным, и на первый план выходит необходимость защищать планету.

View this post on Instagram A post shared by Daily Overview (@dailyoverview) on Nov 20, 2018 at 8:46am PST



На снимках Гранта можно увидеть не только природу Земли, ее леса, горы, реки и озера, но и объекты, созданные человеком – города, дороги, вспаханные поля.