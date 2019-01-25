ФОТО. Красивая и необычная скала в Грузии, на которой живет монах

Delfi Turgid
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ФОТО. Красивая и необычная скала в Грузии, на которой живет монах
Foto: Shutterstock

В поселке Кацхи в грузинском регионе Имеретия есть чудо, созданное природой — 40-метровая скала в виде башни под названием Кацхийский столп. На небольшой площадке на вершине скалы находится церковь и скромное хозяйство, пишет Tūrismagids. Там живет монах.

Это место считали святым еще язычники. А более 1000 лет назад на вершине скалы построили первую церковь христиане. После вторжения Османской Турции церковь была разрушена и заброшена.

В 1944 году на скалу поднялась группа альпинистов во главе с Александром Джапаридзе и обнаружила руины храма, а также останки монаха. Позже к скале приделали металлическую лестницу, и местные жители начали совершать паломничество.

В 1993 году в поселок Кацхи перебрался монах Максим, который прожил зиму в гроте под скалой и собирал пожертвования на восстановление церкви. Но ее строительство началось только в 2008 году, при поддержке государства, а с 1999 года на этом месте проводили археологические раскопки.

ФОТО. Красивая и необычная скала в Грузии, на которой живет монах
Foto: Shutterstock

Сейчас на скале живет монах, который дважды в неделю спускается вниз, где расположены еще один храм, часовня, монашеские кельи и домики для гостей. Все необходимое для жизни на скалу доставляют с помощью лебедки.

Как пишет Georgian Tour, наверх могут подниматься только монахи и священники, а женщин туда не пускают вообще.

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Delfi Turgid

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