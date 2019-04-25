ФОТО. Лес из колокольчиков или бельгийское чудо

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь... лес из колокольчиков в Бельгии есть. Верите вы в сказки или нет, но в Бельгии, в коммуне Халле есть абсолютно волшебный лес.

Местные называют его Халлербос (Hallerbos) и ходят туда для того, чтобы окунуться в самую настоящую сказку. Причиной, по которой это место так привлекает к себе людей (сюда съезжаются со всей Бельгии и из-за рубежа) – самое настоящее "покрывало" из колокольчиков, которое появляется в лесу каждую весну и самое начало лета.

Особенно любят Халлербос фотографы, а уж если им посчастливится оказаться здесь в туманную погоду... таинственная и призрачная атмосфера на большинстве получившихся фотографий им обеспечена.

Кстати, такой плотный ковер из колокольчиков, является показателем того, что это место – Халлербос – очень старое. Это не обязательно значит, что возраст всех деревьев в лесу превышает 200 лет, это лишь значит, что сама местность оставалась лесистой как минимум 300-400 лет. Удивительное дело для Европы.