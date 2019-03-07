ФОТО. Лучшая достопримечательность весны в Японии – 20-метровая стена из снега

Delfi Turgid
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ФОТО. Лучшая достопримечательность весны в Японии – 20-метровая стена из снега
Foto: Shutterstock

На японском острове Хонсю есть удивительный для нас обычай, который ежегодно превращается в очень популярную достопримечательность страны, посмотреть на которую съезжаются со всей Японии. Речь идет о горном маршруте между Татэямой и Омати, открытом для посещения всего несколько месяцев в году – с апреля по июнь.

На одном из участков пути с помощью тяжелой техники полностью убирают снег, а потом, вдоль дороги, возводят из него гигантские стены, высотой в 15-20 метров. По этому отрезку, который носит название «Крыша Японии», можно как пройти пешком, так и проехать на автобусе.

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Delfi Turgid

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