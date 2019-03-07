ФОТО. Лучшая достопримечательность весны в Японии – 20-метровая стена из снега

На японском острове Хонсю есть удивительный для нас обычай, который ежегодно превращается в очень популярную достопримечательность страны, посмотреть на которую съезжаются со всей Японии. Речь идет о горном маршруте между Татэямой и Омати, открытом для посещения всего несколько месяцев в году – с апреля по июнь.