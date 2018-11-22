ФОТО. На краю обрыва: озеро, которое "стекает" прямо в океан

Delfi Turgid
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ФОТО. На краю обрыва: озеро, которое "стекает" прямо в океан
Foto: Adrihani Rashid / cc

Фарерские острова – сами по себе место необычное, что уж говорить об озере Сорвагсватн, расположенном на самом большом острове группы и нависающем прямо над океаном.

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A post shared by Travel & Adventure (@placesallday) on Feb 25, 2018 at 5:34am PST

Местные жители называют озеро просто – "озеро над океаном", что полностью отражает его состояние. Озеро Сорвагсватн, которое по совместительству является самым большим на Фарерских островах, расположено в глубокой впадине, стекая в океан по крутым утесам, образуя при этом водопад Боссдальсфоссур. Впрочем, водопад в данном случае увидеть практически невозможно, поскольку он скрыт отвесными береговыми скалами.

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A post shared by HC (@heidiooo) on Nov 13, 2018 at 2:59pm PST

Но если смотреть на озеро с определенного ракурса, то кажется, что оно наклоняется в сторону океана и стекает прямо в него. Впрочем, общее впечатление от Сорвагсватна остается неизменным – его высота над уровнем океана, отвесные, как бы уходящие вглубь скалы и близость к обрыву делают его удивительным и неповторимым "озером над океаном".

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A post shared by Teemu Kustila (@teemukustilaphotography) on Sep 24, 2018 at 9:23am PDT

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A post shared by Samuli Kuittinen (@samulikuittinen) on Feb 27, 2018 at 9:15am PST

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A post shared by FUCKING AWESOME PHOTOGRAPHY (@fuckingphotopgraphy) on Nov 1, 2018 at 1:19pm PDT

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Delfi Turgid

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