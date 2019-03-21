ФОТО. На лодках среди деревьев: в Соомааском парке Эстонии — пятое время года

Delfi Turgid
Оставить комментарий
ФОТО. На лодках среди деревьев: в Соомааском парке Эстонии — пятое время года
Foto: Mārtiņš Plūme, pluume.lv

В Эстонии, неподалеку от Пярну, находится необычный и красивый природный объект — Соомааский национальный парк. Летом он привлекает любителей походов, а весной, когда во время паводка луга и лес оказываются под водой, здесь можно кататься на лодках, пишет Tūrismagids.

В Соомаа сезон половодья называют пятым временем года. По словам местного гида и преподавателя Пярнусского колледжа Айвара Руукеля, 15 марта уровень воды в реке Рииса был достаточно высоким, чтобы можно было плавать по лугам на каноэ. Но он предупреждает, что медлить нельзя, потому что вода скоро спадет.

ФОТО. На лодках среди деревьев: в Соомааском парке Эстонии — пятое время года
Foto: Aivar Ruukel

Утром 15 марта Соомааский парк выглядел так:

Соомааский национальный парк – излюбленное место отдыха и латвийских путешественников. Он находится в нескольких десятках километров от Пярну. На лодках здесь можно кататься весной и осенью, а зимой — на коньках. Летом туристы отправляются в походы по благоустроенным тропам парка, на которых есть бесплатные плавучие сауны, построенные эстонскими студентами.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Приграничный тур: шесть смотровых башен в окрестностях Алуксне и в Эстонии

Приграничный тур: шесть смотровых башен в окрестностях Алуксне и в Эстонии

Впечатляющие и немного пугающие: семь подземных лабиринтов, которые невозможно пропустить

Впечатляющие и немного пугающие: семь подземных лабиринтов, которые невозможно пропустить

Российские туристы о Таллинне: что удивляет и раздражает

Российские туристы о Таллинне: что удивляет и раздражает

Рижские маршруты

Рижские маршруты: до Межциемса здесь был Силациемс
ФОТО. На лодках среди деревьев: в Соомааском парке Эстонии — пятое время года

ФОТО. На лодках среди деревьев: в Соомааском парке Эстонии — пятое время года

Власти Амстердама перестанут пускать экскурсии в квартал красных фонарей с 2020 года

Власти Амстердама перестанут пускать экскурсии в квартал красных фонарей с 2020 года

9 вещей, которые вы должны сделать в Перу помимо похода к Мачу-Пикчу

9 вещей, которые вы должны сделать в Перу помимо похода к Мачу-Пикчу

Названы самые дорогие для жизни города мира

Названы самые дорогие для жизни города мира

Еда на борту самолета: 3 худших и 8 лучших авиакомпаний

Еда на борту самолета: 3 худших и 8 лучших авиакомпаний (2)

подробнее
9 вещей, которые вы должны сделать в Перу помимо похода к Мачу-Пикчу

9 вещей, которые вы должны сделать в Перу помимо похода к Мачу-Пикчу

11 вещей, которые вы никогда не должны есть и пить в самолете

11 вещей, которые вы никогда не должны есть и пить в самолете

Еда на борту самолета: 3 худших и 8 лучших авиакомпаний

Еда на борту самолета: 3 худших и 8 лучших авиакомпаний (2)

Названы самые дорогие для жизни города мира

Названы самые дорогие для жизни города мира

Власти Амстердама перестанут пускать экскурсии в квартал красных фонарей с 2020 года

Власти Амстердама перестанут пускать экскурсии в квартал красных фонарей с 2020 года

подробнее