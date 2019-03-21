ФОТО. На лодках среди деревьев: в Соомааском парке Эстонии — пятое время года

В Эстонии, неподалеку от Пярну, находится необычный и красивый природный объект — Соомааский национальный парк. Летом он привлекает любителей походов, а весной, когда во время паводка луга и лес оказываются под водой, здесь можно кататься на лодках, пишет Tūrismagids.
В Соомаа сезон половодья называют пятым временем года. По словам местного гида и преподавателя Пярнусского колледжа Айвара Руукеля, 15 марта уровень воды в реке Рииса был достаточно высоким, чтобы можно было плавать по лугам на каноэ. Но он предупреждает, что медлить нельзя, потому что вода скоро спадет.
Утром 15 марта Соомааский парк выглядел так:
Соомааский национальный парк – излюбленное место отдыха и латвийских путешественников. Он находится в нескольких десятках километров от Пярну. На лодках здесь можно кататься весной и осенью, а зимой — на коньках. Летом туристы отправляются в походы по благоустроенным тропам парка, на которых есть бесплатные плавучие сауны, построенные эстонскими студентами.