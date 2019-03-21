ФОТО. На лодках среди деревьев: в Соомааском парке Эстонии — пятое время года

В Эстонии, неподалеку от Пярну, находится необычный и красивый природный объект — Соомааский национальный парк. Летом он привлекает любителей походов, а весной, когда во время паводка луга и лес оказываются под водой, здесь можно кататься на лодках, пишет Tūrismagids.

В Соомаа сезон половодья называют пятым временем года. По словам местного гида и преподавателя Пярнусского колледжа Айвара Руукеля, 15 марта уровень воды в реке Рииса был достаточно высоким, чтобы можно было плавать по лугам на каноэ. Но он предупреждает, что медлить нельзя, потому что вода скоро спадет.

Foto: Aivar Ruukel

Утром 15 марта Соомааский парк выглядел так:

Соомааский национальный парк – излюбленное место отдыха и латвийских путешественников. Он находится в нескольких десятках километров от Пярну. На лодках здесь можно кататься весной и осенью, а зимой — на коньках. Летом туристы отправляются в походы по благоустроенным тропам парка, на которых есть бесплатные плавучие сауны, построенные эстонскими студентами.

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