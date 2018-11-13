ФОТО: На самом высоком водопаде в Балтии установили новую лестницу, с которой открываются невероятные виды

Delfi Turgid
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ФОТО: На самом высоком водопаде в Балтии установили новую лестницу, с которой открываются невероятные виды
Foto: Sven Arbet

Спустя восемь лет посетители вновь смогут пройти по лестнице и насладиться видами на самый высокий водопад стран Балтии, а также панорамой морского берега волости Тойла в Эстонии.

Закрытая в 2010 году из соображений безопасности и теперь обновленная лестница у водопада Валасте ждет открытия. Старая лестница была открыта в 1999 году и вела к смотровой платформе. Теперь же видом на 30-метровый водопад можно насладиться с любого участка лестницы.

В галерее представлены фото новой лестницы и старой, чтобы их можно было сравнить.

Source info

Delfi Turgid

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