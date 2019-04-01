ФОТО. Не просто башмаки: как делают традиционную голландскую обувь

Наверное, каждый, кто когда-то бывал в Нидерландах, видел эти знаменитые деревянные башмаки. Маленькие и большие, традиционные деревянные или сувенирные из фарфора — сегодня кломпы, как называют эту обувь, являются неотъемлемой частью туристического продукта всей страны.

Небольшая голландская деревушка Заансе Сханс недалеко от Амстердама. Здесь на берегу реки Заан располагается музей под открытым небом, где можно с головой окунуться в атмосферу Голландии прошлых веков: усердно крутятся крылья мельниц, где производят краски, масло и специи, в старинных мастерских по традиционным рецептам производят сыр, пекут голландские вафли, варят шоколад и варенье, а в игрушечных домиках работают сувенирные магазины. Можно накупить целый чемодан подарков (и потратить очень много денег!), которые потом будут напоминать не только об этом месте, но и о всей прекрасной Голландии.

Гуляя от домика к домику, от сувенирной лавки к небольшой кофейни, можно набрести и на удивительную мастерскую по изготовлению традиционных башмаков — кломпов. Несмотря на то, что родиной кломпов исторически считается Франция, но невероятную популярность они завоевали именно среди голландцев. Ведь когда-то ни один житель средневековой Голландии (кроме представителей высших сословий) не обходился без этой дешевой, практичной деревянной обуви. Неудивительно, что в наши дни кломпы — один из символов Голландии, наряду с тюльпанами, кофешопами и ветряными мельницами.

В мастерской деревни Заансе Сханс показывают весь механизированный процесс изготовления кломпов, хотя раньше вся эта работа делалась вручную, занимая, естественно, намного больше времени. А сегодня всего за 10-15 минут на глазах изумленной толпы туристов вымоченное полено тополя или ивы превращается в национальную гордость страны. При этом мастер на нескольких языках рассказывает о всех этапах, указывая на детали или небольшие секреты производства.

Каждый регион Голландии вносил что-то свое в украшение кломпов: они отличались по цвету, орнаменту или стилю росписи. Поэтому местные жители всегда могли сказать, из какого города тот или иной человек. Кроме того, отдельные кломпы делались на праздничные даты (например, на свадьбы или похороны), для сезонных работ (хождение по льду на кломпах с шипами) или развлечений (кломпы, похожие на коньки, для катания по льду). Когда наступали морозы, кломпы наполняли соломой или пряжей, а иногда приделывали высокие кожаные голенища и обычные башмаки превращались в сапоги.

Все эти диковинные кломпы можно увидеть в мастерской Заансе Сханс. И если вас настолько впечатлит это место, что вы захотите себе такие же башмаки, то в сувенирном магазине вас ждет сложная задача — из несколько сотен представленных моделей разного цвета, размера и узора вам нужно будет выбрать самые красивые!

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.