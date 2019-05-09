ФОТО. Неизвестный Родос: образцовый поселок фашистов на греческом острове

Греческий остров Родос может похвастаться прекрасными пейзажами и колоритными жителями. Но у этого острова также интересная и драматичная история — в свое время он принадлежал итальянцам, туркам, грекам, а в годы Второй мировой войны здесь боролись за власть мировые державы, пишет DELFI Tūrismagids.

В 1935 году итальянский фашистский режим создал на острове образцовый поселок Кампокьяро (Campochiaro), который заселили фермеры из северной Италии, точнее — из восточной части Трентино. Здесь построили школу, больницу, здание муниципалитета, римско-католическую церковь, магазины и т.д. Важную роль в процветании поселка сыграла немецкая оккупация — наибольшее число жителей здесь было с 1940 по 1943 год. В 1947 году Родос подпал под юрисдикцию Греции и итальянцев изгнали с острова. Место, где располагается поселок, можно найти на картах и под греческим названием Eleousa.

После отъезда жителей историческая часть поселка не была ни снесена, ни восстановлена, ни приспособлена для других целей. Внушительные постройки пустуют и разрушаются. Однако поселковая больница до 70-х годов все же использовалась — в ней лечили туберкулезников, а церковь действует до сих пор, но уже как греческая православная.

Сегодня часть этого поселка — настоящий город-призрак с интересными заброшенными зданиями, в которые можно зайти. Поселок окружен красивым парком.

На форумах путешественников это место называют захватывающим и рекомендуют также осмотреть находящуюся неподалеку виллу итальянского диктатора Бенито Муссолини.

В поселке Кампокьяро побывал латвийский путешественник и один из авторов блога "Celojumupiezimes.lv" Марцис Калниньш, который поделился с Tūrismagids фотографиями.