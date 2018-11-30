ФОТО. Ночной кошмар перфекциониста: "кривая" английская деревня

Delfi Turgid
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ФОТО. Ночной кошмар перфекциониста: "кривая" английская деревня
Foto: Vida Press

Если вы стремитесь выставлять тарелки в буфете по мере уменьшения размера, а книжки в шкафу группировать по цветам, то лучше не смотрите эти фотографии и не читайте текст, потому что вам обязательно захочется поехать в британскую деревню Лавенхем и все исправить самому.

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A post shared by Matt Howling (@matthowling) on Nov 9, 2018 at 9:43am PST

Небольшая деревенька Лавенхем (в ней живет всего 1700 человек) стала известной еще в XV веке – и все благодаря торговле шерстью и изделиями из нее. Продажи шли так хорошо, что население деревни быстро росло и также стремительно богатело. Говорят, что в Лавенхем даже заезжал тогдашний британский монарх Генрих VII и не нашел ничего лучшего, как оштрафовать несколько наиболее зажиточных семей за "излишнее" богатство.

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A post shared by Nick Hamlyn (@nickhamlyn) on Oct 29, 2018 at 9:40am PDT

Деревня росла быстро, желающих в ней жить было много, поэтому зачастую для возведения домой люди использовали непросохшую древесину, которая со временем деформировалась и оказывала большое влияние на внешний вид дома.

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A post shared by Simona Marri (@simona.ladytraveller) on Nov 19, 2018 at 6:18am PST

К сожалению, фортуна – дама переменчивая и период процветания Лавенхема закончился также быстро, как и начался. В расположенном неподалеку Колчестере поселились голландские переселенцы, которые начали производить более легкую, модную и дешевую одежду, нежели в Лавенхеме.

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A post shared by MoreBiggerSnacks (@morebiggersnacks) on Nov 11, 2018 at 8:15am PST

Это стало причиной того, что ручеек денег в деревню потихоньку стал ослабевать, пока не прекратился совсем. И оказалось, что у жителей Лавенхема банально нет денег для того, чтобы поправить все свои покосившиеся дома. Не говоря уже о том, чтобы выстроить их снова.

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A post shared by neuhold.photography (@kaimichaelneuhold) on Nov 10, 2018 at 10:21am PST

Так они и жили в покосившихся строениях, пока дома внезапно не стали популярными среди приезжавших в деревню туристов, которые находили их очаровательными. Чтобы усилить впечатление дома стали специально декорировать полосками и теперь Лавенхем стала настоящей достопримечательностью.

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A post shared by Tom Bradley (@tombradleyuk) on Nov 10, 2018 at 4:51am PST

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A post shared by Christie Britton (@christabelle99) on Oct 21, 2018 at 1:14pm PDT

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Delfi Turgid

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