ФОТО. Перевернутая башня масонов: колодец посвящения в Синтре

Delfi Turgid
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ФОТО. Перевернутая башня масонов: колодец посвящения в Синтре
Foto: Vida Press

Колодец Посвящения расположен на территории дворца Кинта да Регалейра, в городке Синтра, Португалия. Свое название этот архитектурный объект получил благодаря предположениям, что в нем проводились таинственные обряды посвящения масонской ложей. Интересно, что строительство усадьбы Кинта да Регалейра началось в 1904 году, а к 1910 году почти все планируемые сооружения были готовы, пишет портал euromapa.net.

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A post shared by #Hora d'ir (@hora_dir) on Nov 14, 2018 at 3:33pm PST

Высеченный в скале колодец Посвящения внешне похож на перевернутую башню и имеет глубину около 30 метров. Он состоит из спиральной лестницы с резными колоннами. Конструкция спускающейся вниз галереи имеет 9 пролетов по 15 ступеней в каждом. По задумке итальянского архитектора Луиджи Манини эти девять уровней должны символизировать девять кругов ада, чистилища и рая, которые в своей работе описал поэт Данте. Здесь все построено в соответствии с философией единства противоположностей: ад – рай и прочее. Вход в колодец Посвящения охраняется каменными стражниками потустороннего мира.

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A post shared by Scott Keelin (@keelinphotography) on Nov 13, 2018 at 1:49pm PST

На дне колодца Посвящения изображена восьмиконечная звезда — герб Монтейру, в которую помещен крест Тамплиеров, а на стене находится сияющий треугольник, являющийся одним из символов масонства. Приближаясь ко дну колодца, освещение начинает меркнуть, а стрелка компаса, изображенного на дне, всегда указывает на восток, где восходит солнце и появляется свет. Там же есть каменная дверь, которая ведет из мистического колодца в подземный тоннель.

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A post shared by Amazing Destinations (@amazing.destinationsworld) on Nov 14, 2018 at 2:56am PST

Земли, на которых расположен дворцово-парковый комплекс Кинта да Регалейра на протяжении многих столетий принадлежали разным владельцам, однако свой сегодняшний облик усадьба получила благодаря меценату Карвалью Монтейру, который в 1892 году выкупил владение. В 1942 году владение было продано Вальдемару д’Ори, который использовал поместье в качестве своей частной резиденции. Согласно документам, в 1987 году дворец был куплен японской корпорацией Aoki, но в марте 1996 года городскому совету Синтры удалось выкупить владение, после чего были начаты реставрационные работы.

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A post shared by D A N I F I G U E I R E D O (@danistyles.me) on Nov 13, 2018 at 4:22am PST

В 1995 году дворец Кинта да Регалейра вместе с колодцем Посвящения и другими достопримечательностями имения были включены в Список объектов всемирного наследия под защитой ЮНЕСКО.

ФОТО. Перевернутая башня масонов: колодец посвящения в Синтре
Foto: Vida Press

К сожалению, документов, подтверждающих принадлежность хозяина усадьбы к тайному ордену, обнаружить не удалось. Побывав здесь, сложно поверить, что Карвалью Монтейру задумал и построил все это просто так. Если вам понравилось это мистическое место, тогда перед поездкой рекомендуем немного углубиться в историю, философию и мифологию, связанную с вышеупомянутыми орденами. Таким образом вы сможете увидеть больше мелких деталей, которые не замечают большинство путешественников.

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A post shared by Namaste_Marina (@namaste_marina) on Nov 14, 2018 at 9:07am PST

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Delfi Turgid

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