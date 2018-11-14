ФОТО. Пластиковый океан Бангладеша: фоторепортаж с завода по переработке пластиковых бутылок

Delfi Turgid
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ФОТО. Пластиковый океан Бангладеша: фоторепортаж с завода по переработке пластиковых бутылок
Foto: Vida Press

Пластиковые отходы – глобальная проблема, которая оказывает все более разрушительное влияние на окружающую среду. Но сортировка, переработка и повторное использование пластмассы помогают решить эту проблему. И Бангладеш в этом случае не исключение. Молодой фотограф из Бангладеша Абдул Момин сделал серию снимков с завода по переработке пластиковых бутылок.

Когда попадаешь на завод, первое, что бросается в глаза - огромные горы разноцветных пластиковых бутылок, из-за которых человека заметить сложно.

Каждый день работники пробираются сквозь этот пластиковый океан и сортируют бутылки по цвету, качеству, размеру и форме. После того, как бутылки будут отобраны по нужным категориям, их отправляют под пресс, затем в отдел переработки, где всю массу заново моют, сушат и режут. Пройдя весь этот процесс, пластик, который практически не разлагается со временем, а при сжигании выделяет невероятное количество вредных для любого живого организма токсичных веществ, получает вторую жизнь.

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Delfi Turgid

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