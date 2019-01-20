ФОТО. Подпирает облака: захватывающий дух храм в скалах Таиланда

Delfi Turgid
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ФОТО. Подпирает облака: захватывающий дух храм в скалах Таиланда
Foto: instagram.com/itsbetterinthailand

Этот впечатляющий храм с белоснежными ступами на вершинах скал находится в очень живописном месте Таиланда. Несмотря на то, что дорога к нему непроста, ваши усилия будут вознаграждены незабываемыми впечатлениями, пишет Tūrismagids.

Буддийский комплекс Wat Chalermprakiat расположен в удивительно красивом месте в горах, на территории национального природного парка. Сам храм находится у подножия скал, а на их вершинах на высоте около 800 метров возвышается несколько белоснежных ступ. Строительство храма было непростым и длилось с 2004 по 2015 год, им занимались монахи и местные жители.

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A post shared by It's better in Thailand (@itsbetterinthailand) on Jul 11, 2018 at 5:00pm PDT

Чтобы подняться к ступам, вам нужно будет купить входные билеты, а также билеты на транспорт, который подвезет вас до места, с которого начинается пешее восхождение. Дорога по лестнице не особо легкая, но вполне преодолимая. Главное, чтобы была сухая погода, иначе ступени будут скользкими.

Когда вы подниметесь к смотровым площадкам, перед вами откроются потрясающие виды на лес и скалы, усыпанные белыми и разноцветными ступами. По периметру крыши одной из смотровых площадок развешаны колокольчики, которые звенят под дуновением ветра. Чудесное состояние покоя, которого вы достигаете в этом месте, трудно описать словами.

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Delfi Turgid

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