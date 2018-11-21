ФОТО: Прогулки по рынкам мира: Ташкент — город хлебный

"Пробуй, брат! Очень вкусно! Я тебе плохого не продам. Увезешь к себе в Прибалтику часть солнечного Узбекистана".

Стоит только выйти из метро на станции Чор-Су в Ташкенте, как вы сразу же попадаете на главный рынок. Через длинные ряды торговцев, предлагающих все, что только можно — от джинсов до бананов — дорога идет к большому купольному зданию, под крышей которого разместились мясные, молочные, овощные и фруктовые лавки.

Foto: Aleksandra Valner, Delfi.ee

Старинный рынок Чорсу (в переводе с персидского языка "четыре дороги") появился на территории Старой части Ташкента, именуемой Шахристаном, несколько веков назад. Свое название этот базар получил благодаря удачному расположению — именно здесь пересекались четыре главные торговые улицы города. Когда-то сюда стекались караваны торговцев со всей Азии, здесь слышались разные языки и диалекты, чувствовались ароматы индийских благовоний, багдадских специй и персидских сладостей. Старинные прилавки были завалены коврами, шелками, китайским фарфором, самаркандским стеклом, кожей и шерстью, экзотическими фруктами и драгоценными камнями. Это был огромный живой "город в городе", где было все, что только нужно: караван-сараи, хаммамы, чайханы и ремесленные мастерские.

Во второй половине XX века рынок был централизован и разделен на специальные зоны. А в 80-ые годы прошлого века был построен огромный голубой купольный павильон — главная достопримечательность современного рынка Чор-су. Павильон представляет собой двухъярусное здание, где на первом этаже раскинулись многочисленные ряды с мясными и молочными продуктами, а также овощи, фрукты и всевозможные соления. Здесь можно купить свежайшую баранину, курт — высушенные творожные шарики разных размеров, самодельную лапшу для традиционного супа лагмана, маринованную капусту с шафраном или баклажаны с тмином. На втором ярусе торгуют орехами, курагой, финиками, сушеным инжиром, сочным черносливом, козинаками, специями, нутов, чаем и медом.

Foto: Aleksandra Valner, Delfi.ee

Глаза разбегаются, попробовать и купить хочется все. Главное, удачно сторговаться, убежать от надоедливых продавцов, реагирующих на твою славянскую внешность как на пачку долларов, и каким-то образом привезти все это домой.

Вот несколько примеров, что сколько стоит (ценники есть только в нескольких местах, поэтому надо учитывать, что торг торгом, а цены наверняка назывались чуть выше, чем местным жителям):

1 кг баранины — 4-5 евро

1 кг винограда — 0.50 евро

1 кг лимонов — 0,80 евро

1 кг хурмы — 0,60 евро

1 кг картофеля — 0,15-0,20 евро (по словам местных жителей, цены на картофель значительно увеличиваются с наступлением холодов)

1 кг грецких орехов — 6 евро

1 кг миндаля — 7 евро

1 кг соленых абрикосовых косточек — 5 евро

0,5 л меда — 3,5 евро

1 горячая самса — 0,30 евро

1 узбекская лепешка (нон) — 0,20 евро

1 большой пакет чая из узбекских трав — 1,50 евро

1 кг чернослива — 7 евро

1 кг кураги — 6 евро

250г шафрана — 2 евро

500г корицы — 1,5 евро