ФОТО: Путешествие во времени. Выставка на ж/д вокзале в Таллине возвращает в СССР

В среду, 1 мая, в павильоне ожидания Балтийского вокзала в Таллине открылась выставка "Путешествие во времени. Жизнь в Советской Эстонии", которая отправляет назад в советское время, пишет портал rus.delfi.ee.

По словам организатора выставки "Путешествие во времени. Жизнь в Советской Эстонии" Танеля Соосаара, выставка бросает взгляд на период, о котором сейчас уже можно вспоминать с легкой улыбкой.

"Представляете, было время, когда из старого детского велосипеда и бензопилы сооружали газонокосилку, а из обёртки пакетов из-под молока сшивали коврики для ванной комнаты? Историй о советском времени, которые из 2019 года выглядят абсурдными и смешными, бесконечно много. На нашей выставке, путешествуя во времени, можно всё это вспомнить", — отметил Соосаар.

Специально для выставки в павильоне ожиданий Балтийского вокзала построена трёхкомнатая квартира советского времени в полном размере. На выставке также представлены автомат с газированной водой, который когда-то можно было встретить на городской улице, жёлтая бочка кваса, из которой каждый при желании сможет приобрести любимый напиток.

Соосаар добавил, что выставка является своеобразным выражением уважения людям того времени, которые при отсутствии возможностей и дефиците товаров проявляли небывалую находчивость, изготавливая всё необходимое самостоятельно.

"Так появился редкий экспонат нашей выставки — автомобиль под названием "Домовой". Его соорудил дядя Уно в собственном дворе в Тюри, поскольку понимал, что для него единственная возможность иметь автомобиль — это сделать его самому", — рассказал организатор выставки.

В рамках выставки путешествия во времени Государственный архив представляет экспозиции созданных в 1980-е годы обложек виниловых пластинок и киноафиш.

Основанная на собрании грампластинок Государственного архива выставка "Песни и истории о прошлом" знакомит с оформленными в 1980-х годах обложками виниловых пластинок. Выставка доставит посетителям как радость узнавания, так и открытия, сосредоточившись на выдающихся примерах графического дизайна и фотомонтажа. Выставку сопровождают музыкальные клипы с содержавшихся в представленных обложках грампластинок.

Золотые восьмидесятые годы отечественного изобразительного искусства демонстрирует экспозиция "Авторский плакат Eesti film 1970-1980-х годов", на которой показаны около 20 киноафиш, выделявшихся как оригинальным графическим дизайном, так и элементами экспериментального фотоискусства.

Выставка будет работать ежедневно с 11 до 19 часов всё лето, до 31 августа 2019 года.