ФОТО. "Рожденный землетрясением" голубой пруд Биэй

Каждый из нас знает немало случаев, когда вмешательство человека в природу приводило к необратимым последствиям. Причем иногда эти последствия были не просто неприятными, а прямо таки катастрофическими. Голубой пруд Биэй – случай уникальный – это результат человеческой деятельности, приведший к появлению сказочно красивого места.

Пруд Биэй с ярко-голубой водой находится на японском острове Хоккайдо и ему чуть больше 30 лет. В 1988 году на Хоккайдо произошло извержение вулкана Токати и власти страны решили возвести на острове плотину для защиты города от оползней. В итоге на месте раскопок и образовался пруд Биэй, названный по имени расположенного рядом города.

Но что делает этот пруд особенным, так это цвет его воды, который – в зависимости от времени года – может стать бирюзовым, болотным и даже темно-синим. Считается, что за цвет воды ответственен гидроксид алюминия, который поступает в пруд из расположенных неподалеку горячих источников.

View this post on Instagram A post shared by ROB DUNNE (@robdunneit) on Dec 11, 2016 at 3:55pm PST



Лучшее время для посещения пруда Биэй – зимой, когда голубую воду пруда оттеняет лежащий вокруг снег. Еще более впечатляющим он становится после пяти вечера, когда включается подсветка.

View this post on Instagram A post shared by Sherman Koh (@kohsherman) on Dec 3, 2018 at 5:13am PST



Мировую известность пруд получил в 2012 году, когда фотограф Кент Шираиши отправил снимки пруда на международный конкурс National Geographic. С тех пор местечко не может пожаловаться на отсутствие внимания и посмотреть на уникальный пруд съезжаются со всего мира.