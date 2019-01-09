ФОТО. "Рожденный землетрясением" голубой пруд Биэй

Delfi Turgid
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ФОТО. "Рожденный землетрясением" голубой пруд Биэй
Foto: Shutterstock

Каждый из нас знает немало случаев, когда вмешательство человека в природу приводило к необратимым последствиям. Причем иногда эти последствия были не просто неприятными, а прямо таки катастрофическими. Голубой пруд Биэй – случай уникальный – это результат человеческой деятельности, приведший к появлению сказочно красивого места.

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A post shared by Liubov From Russia✌🏼️ (@dream_love_travel_) on Nov 23, 2015 at 2:58am PST

Пруд Биэй с ярко-голубой водой находится на японском острове Хоккайдо и ему чуть больше 30 лет. В 1988 году на Хоккайдо произошло извержение вулкана Токати и власти страны решили возвести на острове плотину для защиты города от оползней. В итоге на месте раскопок и образовался пруд Биэй, названный по имени расположенного рядом города.

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A post shared by just do it global (@justdoit_global) on Jan 30, 2017 at 9:02pm PST

Но что делает этот пруд особенным, так это цвет его воды, который – в зависимости от времени года – может стать бирюзовым, болотным и даже темно-синим. Считается, что за цвет воды ответственен гидроксид алюминия, который поступает в пруд из расположенных неподалеку горячих источников.

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A post shared by ROB DUNNE (@robdunneit) on Dec 11, 2016 at 3:55pm PST

Лучшее время для посещения пруда Биэй – зимой, когда голубую воду пруда оттеняет лежащий вокруг снег. Еще более впечатляющим он становится после пяти вечера, когда включается подсветка.

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A post shared by Sherman Koh (@kohsherman) on Dec 3, 2018 at 5:13am PST

Мировую известность пруд получил в 2012 году, когда фотограф Кент Шираиши отправил снимки пруда на международный конкурс National Geographic. С тех пор местечко не может пожаловаться на отсутствие внимания и посмотреть на уникальный пруд съезжаются со всего мира.

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A post shared by W. (@yistagramm) on Nov 27, 2018 at 11:00am PST

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A post shared by BokehPixels (+65） (@bokehpixels) on Dec 5, 2018 at 5:19am PST

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A post shared by Yumi (@miyunorahi.3150) on Aug 28, 2018 at 3:20pm PDT

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Delfi Turgid

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