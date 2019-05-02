ФОТО: Самое высокое в мире колесо обозрения откроется в 2020 году
Foto: Pixabay

В 2020 году в Дубае запустят колесо обозрения, которое будет самым высоким в мире. Эмиратская компания Meraas отчиталась о том, что строители успешно монтировали последнюю спицу. Открытие аттракциона приурочат к старту Всемирной выставки Expo 2020.

С Ain Dubai открывается роскошный вид на недавно созданный остров Bluewaters Island, панораму Дубая и Арабского залива, пишет портал 34travel.me.

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A post shared by DUBAI ✖ IMPACT (@dubai.impact) on Mar 28, 2018 at 4:05am PDT

Высота дубайского колеса — более 250 метров. Сейчас самое высокое в мире колесо обозрения находится в Лас-Вегасе: это High Roller, 167 метров.

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A post shared by Veronica Cordasco (@very.89) on Apr 30, 2019 at 6:15am PDT

В опоре каждой его “ноги” можно было бы разместить 15 лондонских автобусов. Каждая спица, поддерживающая обод колеса, весит 5 тонн, сам обод весит как 16 самолетов Airbus A380. Суммарная длина всех проводов и кабелей внутри спиц — 2400 км (это как расстояние между Дубаем и Каиром).

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A post shared by ✈ СТЮАРДЕССА | DUBAI 💋 AVIA (@martasolo) on Dec 27, 2018 at 4:57am PST

На строительство дубайского колеса ушло 9000 тонн стали. Это на 25 % больше, чем использовали при возведении Эйфелевой башни.

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A post shared by WoodyDxb (@woodygopez) on Apr 29, 2019 at 6:01am PDT

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Delfi Turgid

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Дубаи ОАЭ
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