ФОТО. Самый жуткий рождественский парк отдыха находится в Бразилии

Delfi Turgid
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ФОТО. Самый жуткий рождественский парк отдыха находится в Бразилии
Foto: instagram.com/leonardo_ferreira_83/

Если вас каким-то образом забросит в Бразилию, то, проезжая город Итагуаи по дороге в Рио-де-Жанейро, перед вами откроется довольно забавная картина – среди пальм и зелени будет торчать гигантская голова Санта-Клауса с открытым ртом.

Если вы рискнете выйти из машины и пройти дальше, то увидите совсем уж сюрреалистический пейзаж – полуразрушенные фигуры оленей, везущие сани; выцветшие конфеты; заброшенные горки и дома. Именно так выглядит заброшенный парк аттракционов Albanoel, который хотели посвятить Рождеству и всему с ним связанному.

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A post shared by Leonardo Ferreira (@leonardo_ferreira_83) on Apr 9, 2018 at 12:30pm PDT

Основал парк бразильский политик Антонио Альбано Рейс, которого обычно называли Санта-Клаус Квинтино из-за его привычки одеваться как Санта-Клаус каждое Рождество.

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A post shared by Antiga Costa Verde (@antigacostaverde) on Oct 16, 2018 at 3:23pm PDT

Парк должен был разместиться на площади в 30 млн кв метров, но закончить удалось лишь ту часть, которая была посвящена Рождеству. В 2004 году главный вдохновитель парка – Рейс – погиб в автокатастрофе, и строительство было прекращено.

Через несколько лет британский школьный учитель Кристофер Джонс с друзьями случайно обнаружили этот парк и сделали кучу запоминающихся снимков этого психоделического места и тем самым, прославили его на весь мир.



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Delfi Turgid

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