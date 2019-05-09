ФОТО. Стокгольмский архипелаг — волшебный мир загадочных островов

Всего лишь в нескольких минутах езды от Стокгольма находится удивительное место — Стокгольмский архипелаг, второй по величине в Балтийском море. Точное количество островов до сих пор неизвестно (число колеблется от 14 тысяч до 100 тысяч), но принято считать, что их около 24 тысяч, пишет Pandotrip.

Зачем туда ехать?

Попросите любого жителя Стокгольма назвать одно место, куда летом обязательно должен съездить гость Стокгольма, и большинство из них назовут именно архипелаг. Возможности и виды отдыха здесь бесконечны — от идиллических деревушек и замков до местных деликатесов и пляжей с мягким песком.