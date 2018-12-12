ФОТО: Таллиннская рождественская ярмарка стала лучшей в Европе

Delfi Turgid
Оставить комментарий
ФОТО: Таллиннская рождественская ярмарка стала лучшей в Европе
Foto: Taavi Sepp/ Delfi.ee

Рождественский рынок – один из ключевых признаков подготовки к зимним праздникам. А люди приходят на ярмарку не только за подарком, но и надеясь прочувствовать атмосферу праздника. А портал European Best Destinations, как и в предыдущие годы, выбрал – при помощи своих читателей – лучший рождественский рынок в Европе. И победителем стал наш северный сосед – Таллин.

В определении победителя приняли участие более 200 тысяч человек. Таллинской ярмарке отдали предпочтение 31 436 человек, ярмарке в Будапеште, оказавшейся на втором месте — 26 348, а рынок в Страсбурге занял третье место — 24 205 голосов.

В этом году Эстония уже 16 ноября установила и украсила рождественскую елку на главной площади Таллина.

Ярмарка будет открыта до 7 января 2019 года каждый день с 10:00 до 20:00. Горячие и согревающие напитки можно купить в нескольких киосках с воскресенья по четверг до 22:00, в пятницу и субботу до 23:00. Культурная программа в пятницу и субботу с 17:00 до 19:00, по воскресеньям с 12:00 до 14:00.

Как всегда, рождественское настроение создает специальная культурная программа. По выходным на сцене рождественской ярмарки будут выступать различные коллективы из Эстонии и других стран, а общее количество участников выступлений в этом году составит почти 3000 человек.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.

Статьи по теме:

ФОТО. Где красивее - в Риге, Таллине или Вильнюсе? Голосуем за самую красивую елку

ФОТО. Где красивее - в Риге, Таллине или Вильнюсе? Голосуем за самую красивую елку

ФОТО. Эстония лишилась самой уникальной новогодней елки

ФОТО. Эстония лишилась самой уникальной новогодней елки

ФОТО: На самом высоком водопаде в Балтии установили новую лестницу, с которой открываются невероятные виды

ФОТО: На самом высоком водопаде в Балтии установили новую лестницу, с которой открываются невероятные виды

Рижские маршруты

История улицы Калнциема — наследницы Курземской дороги
ФОТО. Сказочный Огре в праздничном украшении

ФОТО. Сказочный Огре в праздничном украшении

ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю

ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю (1)

ФОТО. В Даугавпилсском крае появилась резиденция Деда Мороза

ФОТО. В Даугавпилсском крае появилась резиденция Деда Мороза

ФОТО: К Рождеству готовы! Как выглядят главные елки в разных городах Эстонии

ФОТО: К Рождеству готовы! Как выглядят главные елки в разных городах Эстонии

ФОТО: Таллиннская рождественская ярмарка стала лучшей в Европе

ФОТО: Таллиннская рождественская ярмарка стала лучшей в Европе

подробнее
Кристально чистая вода и мелкий песок: Топ-5 лучших пляжей уходящего года

Кристально чистая вода и мелкий песок: Топ-5 лучших пляжей уходящего года

ФОТО: Таллиннская рождественская ярмарка стала лучшей в Европе

ФОТО: Таллиннская рождественская ярмарка стала лучшей в Европе

Ищем красивые и вкусные подарки: ТОП-9 рождественских ярмарок в Риге

Ищем красивые и вкусные подарки: ТОП-9 рождественских ярмарок в Риге (1)

ФОТО. В Даугавпилсском крае появилась резиденция Деда Мороза

ФОТО. В Даугавпилсском крае появилась резиденция Деда Мороза

ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю

ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю (1)

подробнее