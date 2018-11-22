ФОТО. Удивительное рядом: фотографам удалось снять одновременно северное сияние и лунную радугу

Тяжелее всего снимать редкие и необычные атмосферные явления: ведь для того, чтобы все совпало и получился долгожданный кадр, приходится долго и упорно ждать и ловить момент. Однако в этот раз совпало все и на один снимок попали сразу два редких и необычных явления: лунная радуга и северное сияние.

View this post on Instagram A post shared by Lights Over Lapland (@lightsoverlapland) on Nov 20, 2018 at 2:53am PST



Этот удивительный кадр удалось снять на web-камеру рядом с курортом Lights Over Lapland, расположенном в Абиску в шведской Лапландии. По словам владельца курорта, он уже много лет снимает северное сияние, но такое явление видит впервые.

View this post on Instagram A post shared by Ivan Jnpw Granata (@ivanthealchemist) on Nov 20, 2018 at 3:04pm PST



Лунная радуга – точно такое же явление, что и обычная радуга, только она отражает не солнечный свет, а, как понятно из названия, лунный. Видно ее бывает очень редко, поскольку вокруг наблюдателей должно быть очень темно, а если учесть, что в этот момент на небе светится северное сияние – то это и вообще невозможно.