ФОТО. Удивительное рядом: фотографам удалось снять одновременно северное сияние и лунную радугу

Delfi Turgid
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ФОТО. Удивительное рядом: фотографам удалось снять одновременно северное сияние и лунную радугу
Foto: instagram.com/lightsoverlapland

Тяжелее всего снимать редкие и необычные атмосферные явления: ведь для того, чтобы все совпало и получился долгожданный кадр, приходится долго и упорно ждать и ловить момент. Однако в этот раз совпало все и на один снимок попали сразу два редких и необычных явления: лунная радуга и северное сияние.

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A post shared by Lights Over Lapland (@lightsoverlapland) on Nov 20, 2018 at 2:53am PST

Этот удивительный кадр удалось снять на web-камеру рядом с курортом Lights Over Lapland, расположенном в Абиску в шведской Лапландии. По словам владельца курорта, он уже много лет снимает северное сияние, но такое явление видит впервые.

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A post shared by Ivan Jnpw Granata (@ivanthealchemist) on Nov 20, 2018 at 3:04pm PST

Лунная радуга – точно такое же явление, что и обычная радуга, только она отражает не солнечный свет, а, как понятно из названия, лунный. Видно ее бывает очень редко, поскольку вокруг наблюдателей должно быть очень темно, а если учесть, что в этот момент на небе светится северное сияние – то это и вообще невозможно.

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Delfi Turgid

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