ФОТО. Удивительные "радужные горы" Китая

Delfi Turgid
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ФОТО. Удивительные "радужные горы" Китая
Foto: Shutterstock

Человек может быть венцом творения, но далеко не все творения человека могут поспорить по красоте и величию с тем, на что способна Природа, если ей не мешать. Какие-то жалкие пару миллионов лет — и перед нами величественные геологические образования, красотой и размахом превосходящие все, что человек когда-либо строил и еще построит.

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A post shared by Elisabeth Chintia (@siayanti) on Jun 1, 2018 at 6:46pm PDT

Эти "радужные горы" получили свой цвет благодаря тому, что состоят из слоев различных минералов. Образовались они благодаря дружной "работе" движения тектонических плит, дождя и ветра. Ну и времени, конечно же.

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A post shared by Путешествия, отдых, релакс (@traveller.pro) on May 25, 2018 at 12:35am PDT

Эти горы раскиданы по разным областям юга, юго-запада и даже северо-запада Китая и в каждом регионе они отличаются по цвету — от действительно радужной смеси в стиле "вырви-глаз" до спокойных, практически пастельных тонов.

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A post shared by #Followmetoseetheworld 🐬 (@travell.blogger) on Apr 18, 2018 at 5:17pm PDT

Скальные ландшафты Данься расположены на юго-востоке Китая. Когда-то здесь проходил знаменитый Шелковый путь, но со временем про него все забыли и горы остались в одиночестве. Однако, в начале 2000-х "радужные горы" Данься вновь привлекли к себе внимание общественности, получили статус национального геопарка, а ЮНЕСКО включило их в Список Всемирного наследия.

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A post shared by UKlife (@dr.uklife) on May 9, 2018 at 2:28am PDT

В инфраструктуру было вложено огромное количество денег и туристы получили возможность использовать при посещении парка удобные смотровые площадки и пешеходные дорожки.

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A post shared by Agnieszka Czucza Czerwinska (@aczucza) on Feb 23, 2018 at 8:11pm PST

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A post shared by Worldxdestinations (@wxdest) on Aug 16, 2017 at 7:10am PDT

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Delfi Turgid

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