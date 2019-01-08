ФОТО. Удивительные "радужные горы" Китая

Человек может быть венцом творения, но далеко не все творения человека могут поспорить по красоте и величию с тем, на что способна Природа, если ей не мешать. Какие-то жалкие пару миллионов лет — и перед нами величественные геологические образования, красотой и размахом превосходящие все, что человек когда-либо строил и еще построит.

View this post on Instagram A post shared by Elisabeth Chintia (@siayanti) on Jun 1, 2018 at 6:46pm PDT



Эти "радужные горы" получили свой цвет благодаря тому, что состоят из слоев различных минералов. Образовались они благодаря дружной "работе" движения тектонических плит, дождя и ветра. Ну и времени, конечно же.

Эти горы раскиданы по разным областям юга, юго-запада и даже северо-запада Китая и в каждом регионе они отличаются по цвету — от действительно радужной смеси в стиле "вырви-глаз" до спокойных, практически пастельных тонов.

Скальные ландшафты Данься расположены на юго-востоке Китая. Когда-то здесь проходил знаменитый Шелковый путь, но со временем про него все забыли и горы остались в одиночестве. Однако, в начале 2000-х "радужные горы" Данься вновь привлекли к себе внимание общественности, получили статус национального геопарка, а ЮНЕСКО включило их в Список Всемирного наследия.

View this post on Instagram A post shared by UKlife (@dr.uklife) on May 9, 2018 at 2:28am PDT



В инфраструктуру было вложено огромное количество денег и туристы получили возможность использовать при посещении парка удобные смотровые площадки и пешеходные дорожки.