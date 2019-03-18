ФОТО. В Черногории тюрьму, где пытали людей, превратят в роскошный отель

Delfi Turgid
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ФОТО. В Черногории тюрьму, где пытали людей, превратят в роскошный отель
Foto: Shutterstock

Остров-крепость Мамула в Черногории, где во время Второй мировой войны заключенных пытали и морили голодом, к 2021 году должен превратиться в роскошный пятизвездочный отель.

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A post shared by Kiryl Brouchanka (@kiryl_brouchanka) on Dec 16, 2018 at 8:56am PST


Как пишет The Sun, в расположенной на острове Ластовица крепости, когда-то находилось более 2000 заключенных. Около 130 из них были убиты или умерли от голода. После окончания войны крепость была заброшена, но регулярно продолжала привлекать к себе туристов.


Проект по превращению острова в пятизвездочную гостиницу разрабатывался еще с 2016 года и регулярно вызывал возражения родственников тех, кто когда-то погиб на этом острове, а также защитников исторического наследия. В итоге историческая ценность острова будет сохранена – в гостинице создадут музей-галерею, посвященную трагическим событиям. Кроме этого на острове сохранять всю местную растительность, а также существующие водохранилища и скважины.

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A post shared by K IRA (@kira_korsare) on Jun 24, 2017 at 2:54am PDT


В саму же гостиницу инвестируют порядка 15 миллионов евро, которые пойдут на создание курорта с пляжным клубом, центром водных видов спорта, ресторанами, баром, спа-центром, бассейнами и причалом для яхт.

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A post shared by Nemanja Jovanovic (@nmnnja) on Feb 21, 2018 at 12:25pm PST


Запланированное количество номеров – 33. Предполагается, что для публики островной курорт откроют уже в 2021 году.

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A post shared by Jash's Travel (@jashstravel) on Nov 1, 2018 at 11:08am PDT

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Delfi Turgid

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