ФОТО. В гости к южным соседям: на велосипеде вокруг озера Плателяй в Литве

Если вы уже объехали Латвию вдоль и поперек, то присмотритесь к живописным природным объектам Литвы, призывает DELFI Tūrismagids. Например, загляните в Жемайтийский национальный парк, центром которого является самое большое, глубокое и красивое озеро в Жемайтии — Плателяй.
Вокруг озера проложена благоустроенная велосипедная дорожка протяженностью 24 км, а если вы захотите немного от нее отклоняться, чтобы осматривать интересные объекты, то дистанция составит 26 километров, а вся прогулка займет около 2,5 часов, рассказала руководитель проекта Курземского региона планирования "Природный туризм для всех" Алисе Лусе.
Рекомендуемая точка старта – дирекция Жемайтийского национального парка в Плателяй, где есть бесплатная автостоянка и можно получить детальную карту маршрута с указанными на ней достопримечательностями. В свою очередь велосипед можно арендовать прямо напротив дирекции, а также в других местах в ближайших окрестностях (в среднем за два евро в час).
По дороге к озеру можно остановиться в парке Плателяйского поместья, где растет самый могучий ясень Литвы (охват его ствола – 7,2 м), а также подняться на холм Цидабрас и взобраться на 15-метровую смотровую башню Сиберия, с которой открывает отличный вид на озеро Плателяй и его окрестности.
Не пропустите и находящуюся в начале природной тропы Шейрес недавно реконструированную смотровую платформу, с которой открывается великолепная панорама озера с островками. Кроме того, на берегу озера есть несколько благоустроенных мест отдыха, кафе и гостевой дом.
"Маршрут – легкий и приятный, дорожка очень качественная и не требует больших физических усилий", - резюмирует Лусе.
Информация об этой тропе и еще более чем 80 природных тропах в Курземе и Литве теперь доступна в новом путеводителе по природным тропам, подготовленном Курземским регионом планирования, который находится здесь, а с конца мая будет доступен и во всех центрах туристической информации Курземе.
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