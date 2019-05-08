ФОТО. В гости к южным соседям: на велосипеде вокруг озера Плателяй в Литве

Если вы уже объехали Латвию вдоль и поперек, то присмотритесь к живописным природным объектам Литвы, призывает DELFI Tūrismagids. Например, загляните в Жемайтийский национальный парк, центром которого является самое большое, глубокое и красивое озеро в Жемайтии — Плателяй.

Вокруг озера проложена благоустроенная велосипедная дорожка протяженностью 24 км, а если вы захотите немного от нее отклоняться, чтобы осматривать интересные объекты, то дистанция составит 26 километров, а вся прогулка займет около 2,5 часов, рассказала руководитель проекта Курземского региона планирования "Природный туризм для всех" Алисе Лусе.

Рекомендуемая точка старта – дирекция Жемайтийского национального парка в Плателяй, где есть бесплатная автостоянка и можно получить детальную карту маршрута с указанными на ней достопримечательностями. В свою очередь велосипед можно арендовать прямо напротив дирекции, а также в других местах в ближайших окрестностях (в среднем за два евро в час).