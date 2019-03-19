ФОТО. В Калифорнии началось "суперцветение" пустынь и гор

Delfi Turgid
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ФОТО. В Калифорнии началось "суперцветение" пустынь и гор
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Более сильные, нежели обычно, "зимние" дожди в американском штате Калифорния стали причиной небывалого цветения диких растений в пустынях и горах по всему региону.

Ковры золотистого калифорнийского мака украсили горы Санта-Моника, пустыню Колорадо, окрестности города Лейк Эльсинор и множество других мест. Обычно такая красота случается в Калифорнии чуть позднее и в несколько меньших размерах, однако нынешний год и обилие влаги в последнее время привели к настоящему "суперцветению". Не верите нам – смотрите сами:

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