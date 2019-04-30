ФОТО. В Литве построена самая высокая башня обозрения

Новость для любителей красивых видов - в региональном парке петель Немана в скором времени можно будет посещать самую высокую в Литве башню обозрения. Ее уже построили, но пока подняться на нее нельзя. Портал rus.delfi.lt предлагает посмотреть, как выглядит это строение.

Государственная служба охраняемых территорий сообщила порталу GRYNAS.lt, что на новую башню можно будет подняться с 4 июля. Пока можно лишь взглянуть на ее фасад, внутри еще монтируют лестницу и другие оснащения. Праздник по случаю открытия башни запланирован на середину июля.

Площадка будет находиться на 45-метровой высоте. Высота самой башни - 51 м. С башни будет открываться вид на Неман. Рядом будет оборудована прогулочная тропа.