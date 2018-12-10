ФОТО. В Лондоне построили огромный пряничный город

Delfi Turgid
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ФОТО. В Лондоне построили огромный пряничный город
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Лондонский музей Виктории и Альберта – крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна – решил подойти к приближающимся праздникам со всей серьезностью и построили огромный город из имбирного печенья.

Для этого музей пригласил архитекторов, дизайнеров и инженеров из известных компаний, которые занимаются созданием и проектированием разнообразных построек в обычной жизни. В итоге в музее появился имбирный город из 60 построек, среди которых небоскребы, кинотеатры, школы, музеи, магазины, парки, библиотеки и бизнес-центры.

Увидеть этот уникальный пряничный город можно будет до 6 января в музее Виктории и Альберта.

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Delfi Turgid

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