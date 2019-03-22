ФОТО. В самом жарком месте Северной Америки появилось озеро длиной 16 км

Delfi Turgid
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ФОТО. В самом жарком месте Северной Америки появилось озеро длиной 16 км
Foto: Shutterstock

Расположенная в Калифорнии Долина Смерти считается самым жарким и сухим местом в Северной Америке, но даже там иногда – хотя и очень редко – случаются удивительные события. Как, например, появление временного озера в одной из частей национального парка.

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A post shared by Elliot McGucken 45EPIC (@elliotmcgucken) on Mar 14, 2019 at 7:37pm PDT

Причиной появления временного водоема в пустыне стало большое количество осадков, выпавшее в этом регионе всего за пару дней. Это количество втрое превысило средние показатели по осадкам в Долине Смерти за весь март и стало причиной появления озера, длина которого составила аж 16 километров.

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A post shared by Elliot McGucken 45EPIC (@elliotmcgucken) on Mar 14, 2019 at 11:00am PDT

По словам ученых, для того, чтобы в Долине Смерти появилось такое гигантское озеро, на самом деле не нужно очень много воды. Все дело в том, что пустынные почвы в национальном парке не слишком хорошо впитывают воду и даже умеренные осадки здесь могут вызвать некое подобие наводнения.

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A post shared by Elliot McGucken 45EPIC (@elliotmcgucken) on Mar 13, 2019 at 8:37pm PDT

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A post shared by Elliot McGucken 45EPIC (@elliotmcgucken) on Mar 8, 2019 at 9:50pm PST

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Delfi Turgid

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