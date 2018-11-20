ФОТО. В Шанхае открылся первый в мире подземный отель

Delfi Turgid
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ФОТО. В Шанхае открылся первый в мире подземный отель
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Шанхае состоялось официальное открытие первого в мире подземного отеля Inter Continental Shanghai Wodnerland – она расположилась в одном из заброшенных карьеров горного хребта Шешань, в 30 км от аэропорта Хунцяо.

Большая часть отеля расположилась под землей – прямо в карьере, а два этажа так и вообще находятся под водой – один из них отдан под водный спорт и вспомогательные комнаты, а на другом расположился ресторан и номера.

Всего в отеле 336 номеров различных категорий, а их стоимость начинается от 4000 юаней (500 евро). Самый лучший вид, разумеетс я, открывается из окон люкс-номеров – их жильцы смогут любоваться водопадом, который "покрывает" стеклянный фасад атриума.

Среди других бонусов отеля – зоны для занятий экстремальными видами спорта вроде скалолазания и прыжками с тарзанки.

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Delfi Turgid

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