ФОТО. В Таллине заработал рождественский рынок и зажглись свечи на главной елке Эстонии

В этом году Эстония первой из стран Балтии установила и украсила рождественскую елку на главной площади Таллина. А в прошлую пятницу на ней были официально зажжены свечи и начал свою работу Рождественский рынок.

Ярмарка будет открыта до 7 января 2019 года каждый день с 10:00 до 20:00. Горячие и согревающие напитки можно купить в нескольких киосках с воскресенья по четверг до 22:00, в пятницу и субботу до 23:00. Культурная программа в пятницу и субботу с 17:00 до 19:00, по воскресеньям с 12:00 до 14:00.

Как всегда, рождественское настроение создает специальная культурная программа. По выходным на сцене рождественской ярмарки будут выступать различные коллективы из Эстонии и других стран, а общее количество участников выступлений в этом году составит почти 3000 человек. В этом году в числе прочих нас порадует хор легкой музыки Cantitores из Хямеэнлинна и Русский театр "Морошка", который посетит Таллинн в рамках фестиваля Muinasjutt ("Сказка").

В период Адвента каждое воскресенье будут зажигаться свечи Адвента, а главы церкви и города обратятся с речами к присутствующим. Встреча нового года состоится под специальную программу. А пока можно насладиться фотографиями главной елки Эстонии и ее рождественского рынка.