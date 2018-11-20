ФОТО. В Таллине заработал рождественский рынок и зажглись свечи на главной елке Эстонии

Delfi Turgid
Оставить комментарий
ФОТО. В Таллине заработал рождественский рынок и зажглись свечи на главной елке Эстонии
Foto: Taavi Sepp

В этом году Эстония первой из стран Балтии установила и украсила рождественскую елку на главной площади Таллина. А в прошлую пятницу на ней были официально зажжены свечи и начал свою работу Рождественский рынок.

Ярмарка будет открыта до 7 января 2019 года каждый день с 10:00 до 20:00. Горячие и согревающие напитки можно купить в нескольких киосках с воскресенья по четверг до 22:00, в пятницу и субботу до 23:00. Культурная программа в пятницу и субботу с 17:00 до 19:00, по воскресеньям с 12:00 до 14:00.

Как всегда, рождественское настроение создает специальная культурная программа. По выходным на сцене рождественской ярмарки будут выступать различные коллективы из Эстонии и других стран, а общее количество участников выступлений в этом году составит почти 3000 человек. В этом году в числе прочих нас порадует хор легкой музыки Cantitores из Хямеэнлинна и Русский театр "Морошка", который посетит Таллинн в рамках фестиваля Muinasjutt ("Сказка").

В период Адвента каждое воскресенье будут зажигаться свечи Адвента, а главы церкви и города обратятся с речами к присутствующим. Встреча нового года состоится под специальную программу. А пока можно насладиться фотографиями главной елки Эстонии и ее рождественского рынка.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО: На самом высоком водопаде в Балтии установили новую лестницу, с которой открываются невероятные виды

ФОТО: На самом высоком водопаде в Балтии установили новую лестницу, с которой открываются невероятные виды

ФОТО. Эстонцы первыми среди балтийских стран установили в Таллине главную елку страны

ФОТО. Эстонцы первыми среди балтийских стран установили в Таллине главную елку страны

Пять уникальных мест, которые расположены совсем недалеко — в Эстонии

Пять уникальных мест, которые расположены совсем недалеко — в Эстонии

Рижские маршруты

История Закюсалы: тихий оазис, где когда-то бушевал "красный террор"
В Риме запретили рядиться центурионами и пить на улице

В Риме запретили рядиться центурионами и пить на улице

ФОТО. В Таллине заработал рождественский рынок и зажглись свечи на главной елке Эстонии

ФОТО. В Таллине заработал рождественский рынок и зажглись свечи на главной елке Эстонии

ВИДЕО: На Тенерифе гигантские волны обрушились на прибрежный отель

ВИДЕО: На Тенерифе гигантские волны обрушились на прибрежный отель (2)

Чтобы снимать с дрона природу Латвии, нужно получить разрешение от властей: иначе грозит штраф

Чтобы снимать с дрона природу Латвии, нужно получить разрешение от властей: иначе грозит штраф (4)

Пять мест в Латвии, которые связывают с нечистой силой

Пять мест в Латвии, которые связывают с нечистой силой (1)

подробнее
Пять мест в Латвии, которые связывают с нечистой силой

Пять мест в Латвии, которые связывают с нечистой силой (1)

ФОТО. Тогда и сейчас: как Латвия изменилась за 100 лет

ФОТО. Тогда и сейчас: как Латвия изменилась за 100 лет (8)

ВИДЕО: На Тенерифе гигантские волны обрушились на прибрежный отель

ВИДЕО: На Тенерифе гигантские волны обрушились на прибрежный отель (2)

Чтобы снимать с дрона природу Латвии, нужно получить разрешение от властей: иначе грозит штраф

Чтобы снимать с дрона природу Латвии, нужно получить разрешение от властей: иначе грозит штраф (4)

ФОТО. Тогда и сейчас: как Латвия изменилась за 100 лет (ЧАСТЬ 2)

ФОТО. Тогда и сейчас: как Латвия изменилась за 100 лет (ЧАСТЬ 2) (12)

подробнее