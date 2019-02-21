ФОТО: В Таллинне в литейном цехе завода Ноблесснер откроют новый познавательно-развлекательный музей

Старая эстонская легенда гласит, что Таллинн никогда не будет достроен. В столице постоянно возводятся новые дома, расширяются дороги и открываются современные музейные комплексы. Одной такой новой достопримечательностью столицы Эстонии станет открывающийся в октябре "Завод открытий PROTO", где самым необычным образом наука встретится с миром наших фантазий.

Совсем скоро квартал Ноблесснера, где когда-то располагался завод по строительству подводных лодок, будет не узнать. Здесь, помимо жилого фонда, парка, променада и магазинов, появится большой познавательно-развлекательный музей PROTO, который наверняка станет еще одной достопримечательностью Таллинна, как и находящийся поблизости музей "Летная Гавань".

История квартала Ноблесснер берет свое начало в 1912 году, когда петербургские предприниматели Эммануэль Нобель (племянник легендарного Альфреда Нобеля) и Густав Лесснер — возвели здесь одну из самых совершенных в империи верфей для строительства подводных лодок. Из соединения фамилий Эммануэля Нобеля и Густава Лесснера родилось название "Ноблесснер".

В это трудно поверить, но именно здесь, на этой небольшой по тем временам территории, в период 1913-1917 годов было построено 12 подводных лодок. Завод пережил две мировые войны, смену режимов, экономические реформы и вплоть до августа 2018 года здесь строили и ремонтировали корабли. Исторические строения, где когда-то кипела работа, могут о многом рассказать. Неслучайно именно здесь, в литейном цехе бывшего завода, скоро откроет свои двери новый музей.

* Музей начнет работу в октябре 2019 года

Культурно-развлекательный центр PROTO познакомит с миром фантазий людей от середины XIX до начала XX века.

"Нашей задачей было оживить это старинное здание, сделать из него фантастический центр, где прошлое встретится с настоящим, а посетители заинтересуются наукой и технологиями. Виртуальная реальность перенесет вас в мир фантазий изобретателей со всего мира. Это отличная возможность понять задумку многих научных открытий", — рассказал Андрус Кыресаар, один из авторов будущей экспозиции.

Площадь музейного комплекса 3500 м2. Помимо большой выставочной зоны площадью 1600 м2, здесь будут работать учебные классы, конференц-центр, кафе и сувенирный магазин. Самой главной особенностью музея станет зал интерактивных экспонатов, которые позволят посетителям совершить кругосветное путешествие и ознакомиться с различными научными открытиями.

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