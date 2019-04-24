ФОТО. В Турции вновь откроется знаменитый семизвездочный отель

25 апреля 2019 года гостей вновь примет отель Mardan Palace в Анталье. В 2017 году роскошный комплекс приостановил работу. Теперь его выкупили, и в апреле отель откроют под названием Titanic Mardan Palace, пишет портал turist.ee.

25 апреля 2019 года гостей вновь примет фешенебельный отель Mardan Palace в Анталье. В 2009 году он стал самым крупным гостиничным проектом страны, отель даже назвали семизвездочным.

View this post on Instagram A post shared by Titanic Mardan Palace (@mardanpalaceofficial) on Mar 4, 2019 at 7:18am PST

Отель был спроектирован известными международными дизайнерами интерьеров с целью отразить монументальную архитектуру Турции. Площадь комплекса составила 180 тысяч квадратных метров, в отделке использовали хрусталь, золото и итальянский мрамор, а для пляжа привезли 9 тонн песка из Египта. Пять акров лагуны в виде бассейна простираются по каналам до частного песчаного пляжа для принятия солнечных ванн или купания в прохладных водах.

View this post on Instagram A post shared by Titanic Mardan Palace (@mardanpalaceofficial) on Mar 6, 2019 at 8:10am PST

Гости сразу узнают исключительный стандарт золотой концепции "все включено" в одном из 35 ресторанов и баров. Как утверждают сотрудники гостиницы, тщательно структурированные спортивные программы, увлекательные мероприятия, клубы, шоу и круглосуточные развлечения, проводимые командами экспертов, гарантируют, что у каждого члена семьи будет золотой праздник.

View this post on Instagram A post shared by Titanic Mardan Palace (@mardanpalaceofficial) on Mar 10, 2019 at 4:12am PDT

В 2015 году у отеля начались проблемы из-за долгов турецким банкам, и в 2017 работу шикарной гостиницы приостановили.

View this post on Instagram A post shared by Titanic Mardan Palace (@mardanpalaceofficial) on Feb 21, 2019 at 7:54am PST

По данным турецкой газеты Нurriyet, теперь комплекс арендовала гостиничная сеть Titanic Hotels. Все 543 номера и апартаментов были спроектированы и обставлены в соответствии с самыми роскошными стандартами, каждый из которых имеет потрясающий вид на природу и роскошную архитектуру.