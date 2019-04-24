ФОТО. В Турции вновь откроется знаменитый семизвездочный отель

25 апреля 2019 года гостей вновь примет отель Mardan Palace в Анталье. В 2017 году роскошный комплекс приостановил работу. Теперь его выкупили, и в апреле отель откроют под названием Titanic Mardan Palace, пишет портал turist.ee.
25 апреля 2019 года гостей вновь примет фешенебельный отель Mardan Palace в Анталье. В 2009 году он стал самым крупным гостиничным проектом страны, отель даже назвали семизвездочным.
Отель был спроектирован известными международными дизайнерами интерьеров с целью отразить монументальную архитектуру Турции. Площадь комплекса составила 180 тысяч квадратных метров, в отделке использовали хрусталь, золото и итальянский мрамор, а для пляжа привезли 9 тонн песка из Египта. Пять акров лагуны в виде бассейна простираются по каналам до частного песчаного пляжа для принятия солнечных ванн или купания в прохладных водах.
Гости сразу узнают исключительный стандарт золотой концепции "все включено" в одном из 35 ресторанов и баров. Как утверждают сотрудники гостиницы, тщательно структурированные спортивные программы, увлекательные мероприятия, клубы, шоу и круглосуточные развлечения, проводимые командами экспертов, гарантируют, что у каждого члена семьи будет золотой праздник.
В 2015 году у отеля начались проблемы из-за долгов турецким банкам, и в 2017 работу шикарной гостиницы приостановили.
По данным турецкой газеты Нurriyet, теперь комплекс арендовала гостиничная сеть Titanic Hotels. Все 543 номера и апартаментов были спроектированы и обставлены в соответствии с самыми роскошными стандартами, каждый из которых имеет потрясающий вид на природу и роскошную архитектуру.
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