ФОТО: В Вильнюсе зажглись огни на главной елке Литвы

1 декабря в Вильнюсе зажгли огни на двух городских елках. Сначала зажгли огни на елке на Ратушной площади, а в 19.00 — на главной рождественской елке Литвы.

Различные механизмы часов, 5 км гирлянд и больше 1000 рабочих часов — и вот перед нами главная рождественская елка Литвы. В этом году высота главной праздничной елки Литвы — 27 метров, ширина — 50 метров.

В последние несколько лет главная елка Литвы привлекала к себе внимание не только местных, но и зарубежных СМИ. В этом году она покоряет своей оригинальностью и потрясающей художественной композицией, которая названа "Время".

Начало праздничного сезона в "Столице Рождества" Вильнюсе знаменовало зажжение огней на елке на Ратушной площади. Праздничные торжества начались с 17.00, когда на улицы Вильнюса выехал рождественский поезд.

Рождественский поезд — традиционное развлечение горожан и гостей столицы в праздничный период. Это развлечение городу дарят портал DELFI с партнерами — Вильнюсской мэрией и торговой сетью Maxima.

В этом году рождественский поезд украшен белым и золотым цветами и будет курсировать каждый день до 7 января. Но теперь у него изменится маршрут. Теперь рождественский поезд с ул. Швянтараге едет по ул. Диджейи, разворачивается у Ратушной площади и по проспекту Гедиминаса едет до Лукишкской площади, откуда идет в обратный путь. Стоимость поездки — 2 евро (дети до 7 лет — бесплатно). В двух вагонах поезда 56 мест. С понедельника по четверг поезд курсирует с 12.00 до 21.00, с пятницы по воскресенье — с 11.00 до 22.00.