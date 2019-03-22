ФОТО. В Японии появилась железнодорожная станция, на которую нельзя ни зайти, ни выйти

Необычная станция без входа и выхода под названием Seiryu Misharashi Eki появилась в японской префектуре Ямагути на острове Хонсю.

По факту она представляет собой небольшую платформу, расположенную на мосту рядом с железнодорожными путями. Больше всего эта платформа похожа на смотровую площадку с крышей и ограждениями, и попасть на нее можно лишь сойдя с поезда, а уйти – снова сев на поезд.

Не смотря на то, что у этой площадки есть свое имя и статус настоящей железнодорожной станции, делать на ней дольше получаса решительно нечего – сюда даже скамеек не завезли. Возникает логичный вопрос - зачем она такая вообще нужна? Впрочем, ответ прост: японцы построили ее для любования видами, которые с нее открываются. И бояться застрять на ней до прихода следующего поезда тоже не нужно – они останавливаются здесь каждые 10 минут.

View this post on Instagram A post shared by F.KAZU (@n700at5) on Feb 27, 2018 at 4:13am PST

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