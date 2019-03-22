ФОТО. В Японии появилась железнодорожная станция, на которую нельзя ни зайти, ни выйти

Необычная станция без входа и выхода под названием Seiryu Misharashi Eki появилась в японской префектуре Ямагути на острове Хонсю.
未開業の清流みはらし駅— Makra (@makra) 3 марта 2019 г.
なるほど、ホームしかない。
川を見るためだけの観光専用駅 pic.twitter.com/MvSgIhZeTW
По факту она представляет собой небольшую платформу, расположенную на мосту рядом с железнодорожными путями. Больше всего эта платформа похожа на смотровую площадку с крышей и ограждениями, и попасть на нее можно лишь сойдя с поезда, а уйти – снова сев на поезд.
清流みはらし駅全貌— Gota.del.Vient-SH1-1 (@Gota_Kaze_SH11) 11 марта 2019 г.
駅出口という概念がない、展望専用駅とは…w pic.twitter.com/JPdx4ajvrm
Не смотря на то, что у этой площадки есть свое имя и статус настоящей железнодорожной станции, делать на ней дольше получаса решительно нечего – сюда даже скамеек не завезли. Возникает логичный вопрос - зачем она такая вообще нужна? Впрочем, ответ прост: японцы построили ее для любования видами, которые с нее открываются. И бояться застрять на ней до прихода следующего поезда тоже не нужно – они останавливаются здесь каждые 10 минут.