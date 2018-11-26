ФОТО, ВИДЕО. Апокалипсис сегодня: В Китае стена из песка полностью поглотила город

Жить рядом с пустыней может быть довольно опасно – это на собственном примере сегодня ощутил китайский город Чжанъе, расположенный в северной провинции Китая – Ганьсу. Туда сегодня прямиком из пустыни Гоби пришла гигантская песчаная буря.

По утверждениям местных СМИ, в некоторых местах высота песчаной бури достигала 100 метров. Двигавшаяся со скоростью 17 м/сек, буря поглотила город примерно за 5 минут, снизив видимость на его улицах до 10 метров.

View this post on Instagram A post shared by M-Jay (@bicy924) on Nov 25, 2018 at 8:14pm PST



Пешеходов и водителей настоятельно попросили воздержаться от передвижения по улицам, поскольку из-за создавшейся ситуации сильно возросла вероятность аварий на дорогах.

Huge #sandstorm engulfs parts of Gansu, China, reducing visibility to some 500m in some areas pic.twitter.com/kFvTWH5BsJ

— China Xinhua News (@XHNews) 26 ноября 2018 г.





По словам метеорологов, такие бури с пустыне случаются в засушливый период довольно часто – ветер в Гоби поднимает в воздух пыль и сухую землю и расположенные вблизи города вынуждены исправлять последствия и надеяться на лучшее.