ФОТО, ВИДЕО. Апокалипсис сегодня: В Китае стена из песка полностью поглотила город

Delfi Turgid
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ФОТО, ВИДЕО. Апокалипсис сегодня: В Китае стена из песка полностью поглотила город
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Жить рядом с пустыней может быть довольно опасно – это на собственном примере сегодня ощутил китайский город Чжанъе, расположенный в северной провинции Китая – Ганьсу. Туда сегодня прямиком из пустыни Гоби пришла гигантская песчаная буря.

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A post shared by South China Morning Post (@scmpnews) on Nov 26, 2018 at 1:42am PST

По утверждениям местных СМИ, в некоторых местах высота песчаной бури достигала 100 метров. Двигавшаяся со скоростью 17 м/сек, буря поглотила город примерно за 5 минут, снизив видимость на его улицах до 10 метров.

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A post shared by M-Jay (@bicy924) on Nov 25, 2018 at 8:14pm PST

Пешеходов и водителей настоятельно попросили воздержаться от передвижения по улицам, поскольку из-за создавшейся ситуации сильно возросла вероятность аварий на дорогах.



По словам метеорологов, такие бури с пустыне случаются в засушливый период довольно часто – ветер в Гоби поднимает в воздух пыль и сухую землю и расположенные вблизи города вынуждены исправлять последствия и надеяться на лучшее.

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A post shared by CCTV Video News Agency (@cctv_video_news_agency) on Nov 26, 2018 at 1:10am PST

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Delfi Turgid

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