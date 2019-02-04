ФОТО, ВИДЕО. Небоскреб небоскребу рознь, или "Бетонные джунгли" Гонконга с высоты птичьего полета

Построенные практически вплотную друг к другу небоскребы Гонконга часто называют "бетонными джунглями". Здания разной формы и цвета с высоты птичьего полета выглядят просто завораживающе, порой даже напоминая картинку из какой-нибудь утопии. Но, приглядевшись к ним поближе или даже подойдя вплотную, видно, что больше всего они напоминают улей и порой выглядят совершенно отталкивающе.