ФОТО, ВИДЕО. Небоскреб небоскребу рознь, или "Бетонные джунгли" Гонконга с высоты птичьего полета

Delfi Turgid
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ФОТО, ВИДЕО. Небоскреб небоскребу рознь, или "Бетонные джунгли" Гонконга с высоты птичьего полета
Foto: Vida Press

Построенные практически вплотную друг к другу небоскребы Гонконга часто называют "бетонными джунглями". Здания разной формы и цвета с высоты птичьего полета выглядят просто завораживающе, порой даже напоминая картинку из какой-нибудь утопии. Но, приглядевшись к ним поближе или даже подойдя вплотную, видно, что больше всего они напоминают улей и порой выглядят совершенно отталкивающе.

Фотограф Тоби Харриман для своего проекта The Block Tower сделал завораживающее видео Гонконга с высоты.

Гонконг является одним из самых густонаселенных городов в мире – на квадратном километре земли здесь проживают более 6 тысяч человек.

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Delfi Turgid

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