ФОТО, ВИДЕО. Путь в небо – лестница в Австрии, соединяющая два горных пика

Delfi Turgid
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ФОТО, ВИДЕО. Путь в небо – лестница в Австрии, соединяющая два горных пика
Foto: Caters News/Scanpix/LETA

Горный хребет Гозаукам (Gozaukamm) в Австрии – популярное место для пеших прогулок с прекрасными видами. А если вам захотелось добавить к спокойному созерцанию гор еще и немножечко экстрима, то к вашим услугам вот эта необычная лестница из веревок и стальных прутьев, которая соединяет между собой два горных пика.

Это "лестница в небо" получила это название еще и потому, что в большинстве случаев на фотографиях она выглядит именно так – как нечто, ведущее ниоткуда в никуда. 23-летнему фотографу из Зальцбурга Себастьяну Шайхлу удалось запечатлеть восхождение по этой лестнице своих друзей.

"Я был в таком восторге, что не мог поверить своим глазам", - описывает фотограф этот момент. – "Это был первый раз, когда мы взбирались по этой лестнице и я был до смерти напуган, но мы приняли все возможные меры безопасности".

Впрочем, виды с этой лестницы достойны того, чтобы залезть на нее хоть раз в жизни.

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Delfi Turgid

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