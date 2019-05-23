ФОТО, ВИДЕО. Самое таинственное место литовского взморья: природа открыла тайны советской армии

"Говорят, в тропических джунглях признаки цивилизации природа не уничтожает, а заглатывает, пишет портал rus.delfi.lt. Вот так в Немирсете природа "заглатывает" баню, находившуюся в казармах. Раньше здесь была закрытая "зона", а сейчас место отдыха людей", – так это место представляет Дирекция регионального парка литовского взморья.
Главный эколог парка Эрландас Паплаускис с журналистами посетил это место и показал остатки военного городка в ландшафтном заповеднике Немирсеты.
TagsЛитва
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